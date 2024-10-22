Tepebaşı Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi kutlama programı gerçekleştirecek. Kutlamalar kapsamında çocuk etkinliklerinden tiyatro oyununa, kortejden Mithat Körler konserine kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi, anlamlı kutlama etkinliklerine, Cumhuriyet'in 101'inci yılında da devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesindeki programlar, 23 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de Hüsniye-Recep Uçkan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin "Çocuk ve Cumhuriyet Sergisi" ile başlayacak. Ardından saat 13.30'da Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi bünyesindeki çocuklar, Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası önüne kortej yürüyüşü ile gelerek coşku dolu bir kutlama yapacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da, Turgut Özakman Sahnesi'nde Tepebaşı Gençlik Tiyatrosu'nun "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" adlı oyunu ile devam edecek. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda 27 Ekim Pazar günü ise 16.00-18.00 saatleri arasında rekreatif etkinlikler vatandaşlar ile buluşacak. Cumhuriyet temalı oyunlar, Hedef Cumhuriyet survivor çocuk parkuru ile yetişkin ve çocuk zumba etkinlikleri Eskişehirlilerin katılımı ile renkli görüntülere sahne olacak.

Kortej ile coşku katlanacak

Pazar günü saatler 17.00'yi gösterdiğinde ise Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak kortej yürüyüşü; Zübeyde Hanım Bulvarı, Sakarya-1 Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Gençlik Merkezi Sokak, İsmet İnönü-1 Bulvarı, Uludağ Sokak üzerinden Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'na ulaşacak. Aynı gün saat 18.00'de yine Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda, Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu konser verecek, saat 19.00'da ise sahneye Boğaziçi Orkestrası ile sevilen sanatçı Mithat Körler çıkacak.

Başkan Ahmet Ataç da tüm Eskişehir halkını Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet etti.