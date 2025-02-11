Tepebaşı Belediyesi'nden Film Müzikleri Konseri

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Film Müzikleri Konseri gerçekleştirdi. Konsere kızı ile birlikte katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Orkestramız yaklaşık 10 yıldır büyük bir aile olarak sizlerin huzuruna çıkıyor. Bu orkestrayı iyi ki kurmuşuz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, konserlerine devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Film Müzikleri Konseri'ne Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kızı Zeynep Ataç, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Orkestranın şefliğini, kurulduğu 2015 yılından bu yana orkestrada keman branşında yer alan Serhan Gencer yaptı. Konserde Gladyatör, Pavan, Karayip korsanları, Schindler's List, Iron Man, Romeo Juliet, Por una Cabeza, Yürüyen Şato, Görevimiz Tehlike ve Alaaddin filmlerinin müzikleri seslendirildi. Ayrıca konserde çalınan Por una Cabeza film müziğinde yapılan tango dansı, izleyicilerin beğenisini topladı.

"Bugün taklit edilemeyen ve cesaret edilemeyen iki projemiz var"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gençlik Senfoni Orkestrası'nın rakipsiz olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sevgili Eskişehirliler hepiniz 45'inci konserimize hoş geldiniz. Her konserde çok daha yükselerek yol alıyoruz. Orkestramız yaklaşık 10 yıldır büyük bir aile olarak sizlerin huzuruna çıkıyor. Bu orkestrayı iyi ki kurmuşuz. Ama burada en çok teşekkür edilecek sizlersiniz. Çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz ve biz de onları bu şekilde yetiştirdik. Bugün orkestranın şefliğini yapan Serhan, ilk geldiğinde sandalyede ayakları yere değmiyordu. Bugün bu orkestraya farklı bir enerji kattı. Tabi orkestramız bu konuda rakipsiz. Orkestraya gelen çocuklarımız arasında kemanı bilmeyen, görmeyen vardı. Tüm çocuklarımızı hiçbir yetenek sınavına tabi tutmadan aldık. İnsanlara görev verdiğinizde onu sahiplenirse başarı kaçınılmazdır. Bugün taklit edilemeyen ve cesaret edilemeyen iki projemiz var. Biri Alzheimer Konukevi, ikincisi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası. Bugün sahnede 70 arkadaşımız yer aldı. Hepsi içimizden yükselerek buraya gelen arkadaşlarımız. 17-18 yaşına girdiklerinde orkestradan üniversite için ayrılıyorlar, isterlerse eğitmen olarak geri dönüyorlar.

"Çaldıkları her parça birbirinden zordu ve kusursuz çaldılar"

Ben her zaman söylüyorum. Bu kardeşlerimiz belki müzisyen olmayacak ama dünyaya hep kalpleriyle bakacaklar. Daha hoşgörülü, daha insaflı daha vicdanlı insanlar olacaklar. Vicdanlı olmak bambaşka bir şeydir. Vicdan en büyük nimettir. Bu gece bize çok güzel konser yaşattılar. Çaldıkları her parça birbirinden zordu ve kusursuz çaldılar. Çok teşekkür ederim sizlere. Sizler benim canımsınız. Duygulanmamak elde değil, çünkü bu başarıyı sağlamak öyle kolay iş değil. Bu başarıda siz ailelerin de payı büyük. Orkestramız Belçika'nın Neerpelt kentinde Avrupa Genç Müzisyenler Festivali'ne katıldı. Festivale 9 orkestra girdi. Bağımsız jüri ile bir yarışma yaptılar. Bizim ekibimiz 3'üncü oldu. Diğer ekiplere baktık hepsi Avrupa'daki müzik okullarından geliyor. Ama bizim ekibimiz sosyal proje ile yer aldılar. Böyle bir başarıyı da yakaladılar. Adam olacak çocuk çalgısından belli olur. Siz anne babalar da bu projeye sahip çıktınız. Hepimizin yolumuz açık olsun."