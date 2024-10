Tepebaşı Belediyesi'nden Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar hem hayvanları korumanın önemini öğrendi hem de eğlendi. Etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi 1999'dan beri barınağa sahip bir belediyedir ve Türkiye'deki nadir belediyelerden biridir" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Doğal Yaşam Merkezi'nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinliğe Başkan Ataç'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva, meclis üyeleri, 23 okuldan 863 çocuk, hayvanseverler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Etkinlikte öğrencilere Doğal Yaşam Merkezi'nde sıcak bir yuvaya kavuşmayı bekleyen can dostlar tanıtıldı. Veteriner hekimler tarafından ise çocuklara can dostların bakımı, ihtiyaçları ve hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgi verildi; geçici bakımevinde bulunan patili dostların cinsleri tanıtıldı. Etkinlikte çocuklar can dostları sevme fırsatı da buldu.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Ataç, şunları söyledi:

"Bu dünyayı can dostlarımızla paylaşıyoruz"

"Tepebaşı Belediyesi 1999'dan beri barınağa sahip bir belediyedir ve Türkiye'deki nadir belediyelerden biridir. Çünkü Tepebaşı halkının hayvana verdiği değerin karşılığıdır. Burada çalışma arkadaşlarımız büyük özveri ile çalışıyorlar. Biz bu dünyayı can dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Bugün çocuklarımız cıvıl cıvıl. Ben okullara, öğretmenlere ve ailelere bize güvenip çocuklarını buraya getirdiği için teşekkür ediyorum. Çünkü biz büyük bir aileyiz."

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Kapanoğlu da "Biz hayvanları sadece 4 Ekim'de hatırlamıyoruz, 365 gün hatırlıyoruz. Çünkü 365 gün onlarla birlikte hayatımız, sokaklarımızı, caddelerimizi paylaşıyoruz. Ne kadar şanslısınız ki Eskişehir'de öyle belediye başkanlarımız var ki. Tepebaşı Belediye Başkanı'mız buraya yapmış olduğu bu tesisle öğretmenlerinizin size anlattığı hayvan sevgisini burada yaşayarak öğreniyorsunuz. Ben Tepebaşı Belediye Başkanı'mız Ahmet Ataç'a ve ekibine bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye'deki tüm barınaklardan en iyi hizmeti veriyor"

Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva ise "Tepebaşı Belediye Başkanımıza herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu merkezimiz Türkiye'deki tüm barınakları değerlendirdiğimizde en iyi hizmeti veriyor. O yüzden tüm emekleriniz için çok teşekkür ediyorum bu merkezde 7 gün 24 saat hizmet sunan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında çocuklar, barınaklardan sahiplendirilmenin artırılması, engelli hayvanların sahiplendirilmede öncelikli olması ve sokak hayvanlarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Eskişehir Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliği ile hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi.