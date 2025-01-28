Tepebaşı Belediyesi'nden Kadına Yönelik Eğitim Protokolü - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Kadına Yönelik Eğitim Protokolü

Tepebaşı Belediyesi, Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile 'Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı' kapsamında bir protokol imzaladı. Proje, Tepebaşı bölgesindeki kadınlara yönelik eğitimleri hedefliyor.

28.01.2025 16:19
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile 'Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı' (KİHEP) kurumsal iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile dernek tarafından hazırlanan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Tepebaşı bölgesinde uygulanacak.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Kadın İnsan Hakları Yeni Çözüm Derneği Başkanı Ebru Batık tarafından kurumsal iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında dernek tarafından geliştirilen ve 16 oturumdan oluşan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı'nda iş birliği sağlanarak Tepebaşı bölgesinde uygulanması ve daha fazla kadının KİHEP'ten faydalanabilmesi amaçlanıyor.

"Belediyemizin kadınlara yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye olarak kadın ve çocuk odaklı projeler hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sosyal ve toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olan kadınlarımız, aile düzeninde, iş hayatında, üretimde, sanattan, spora her alanda başarılarıyla gelecek nesillere örnek oluyorlar. Bizler de Tepebaşı Belediyesi olarak öncelikle ve özellikle kadın ve çocuk odaklı projeler hayata geçiriyoruz. Kadınların hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlü olmaları için pek çok uygulamamız var. Tepebaşı Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını bütün hizmet alanlarına yerleştirmeyi ve daha bütüncül bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu amaçla 2022 yılında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi(CEMR) Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalamıştır. 2023 yılından itibaren hizmetlerini Yerel Eşitlik Eylem Planları kapsamında sürdürüyoruz. Belediyemizin kadınlara yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile yapılan protokol ile Tepebaşı bölgesinde yaşayan 18 yaş üstü kadınlara ve belediyemiz kadın personeline yönelik Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) uygulanması hayata geçirilecek. Projenin tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Daha fazla kadına ulaşmak istiyoruz"

Kadın İnsan Hakları Yeni çözüm Derneği Başkanı Ebru Batık ise 21 belediye ile protokol imzaladıklarını belirterek, "Bizim için Eskişehir'de ve Tepebaşı'nda olmak çok keyifli. Bizi burada ağırlamanız çok değerli. 2025 yılının ilk protokolünü Tepebaşı'nda yapıyoruz. Bu protokolle daha fazla kadına ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Kadına Yönelik Eğitim Protokolü - Son Dakika

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