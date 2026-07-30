Tepebaşı Belediyesi'nin yaz kurslarında 234 çocuk cimnastik eğitimi alıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nin yaz kurslarında 234 çocuk cimnastik eğitimi alıyor

Tepebaşı Belediyesi\'nin yaz kurslarında 234 çocuk cimnastik eğitimi alıyor
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Tepebaşı Belediyesi'nin Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlediği yaz sporu kurslarında yoğun ilgi gören branşlardan cimnastikte, 4-9 yaş aralığındaki 234 çocuk uzman eğitmenler gözetiminde temel ve ileri düzeyde eğitim alıyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlediği yaz sporu kurslarında yoğun ilgi gören branşlardan cimnastikte, 4-9 yaş aralığındaki 234 çocuk uzman eğitmenler gözetiminde temel ve ileri düzeyde eğitim alıyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların sporu erken yaşta bir yaşam alışkanlığı haline getirmesi hedefiyle yaz dönemi spor kurslarına devam ediyor. Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen program kapsamında çocuklara yönelik temel ve branş eğitimleri veriliyor.

Yaz dönemi kursları bünyesinde öne çıkan cimnastik branşında, 4-9 yaş grubundaki toplam 234 çocuk eğitim alıyor. Özel olarak tasarlanmış cimnastik salonunda antrenman yapan minik sporcular; denge, esneklik, kuvvet, koordinasyon ve çeviklik gibi temel fiziki becerilerini geliştiriyor.

Eğitimlerde çocuklara güvenli ortamda takla, yuvarlanma, sıçrama, tırmanma, asılma ve denge kurma gibi temel hareketler öğretilirken, doğru duruş (postür) alışkanlığı ve vücut farkındalığı kazandırılıyor. İleri düzey gruplarda yer alan sporcular ise flik-flak, erişme amudu, öne-geriye köprü, kartvil, überşlak ve denge aletlerindeki teknik hareketler üzerine çalışıyor.

Yürütülen spor faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şu ifadeleri kullandı:

"ÇOCUKLARIMIZIN SPORLA BÜYÜMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

"Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmasını çok önemsiyoruz. Cimnastik, bütün spor branşlarının temelini oluşturan ve çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlayan önemli bir spor dalı. Yunus Emre Spor Tesisleri'mizde yüzlerce çocuğumuz uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda spor yapıyor. Çocuklarımızın sağlıklı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Belediyecilik anlayışlarında sosyal hizmetlerin ve spor yatırımlarının önemli bir yer tuttuğunu belirten Ataç, "Spor yatırımlarımız sayesinde çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine, sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanmalarına ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sunuyoruz. Bu anlayışla her yaştan vatandaşımız için spor olanaklarını artırmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nin yaz kurslarında 234 çocuk cimnastik eğitimi alıyor - Son Dakika

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