Tepebaşı Belediyesi Orkestrası 10. Yaşını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Orkestrası 10. Yaşını Coşkuyla Kutladı

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir konser vererek 10. yılını kutladı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, başarılarla dolu bir geçmişe sahip olduklarını belirtti.

24.04.2025 14:46  Güncelleme: 15:32
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir konser verirken, 10'uncu yaşını da coşkuyla kutladı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Başarılarla dolu bir 10 yıl geçirdik. Bugün Türkiye'de parmakla gösterilen bir orkestrayız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu gerçekleştirdiği konserler ile başarılarına yenilerini eklemeye devam ederken, milli bayramlara özel coşku dolu konserler vermeyi de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Senfoni Sahnesi) gerçekleştirilen konsere Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kızı Zeynep Ataç ile katılırken, çok sayıda müziksever de salonu doldurdu.

Konserde ilk olarak sahneye Allegria Orkestrası çıktı. Orkestranın şefliğini kurulduğu 2015 yılından bu yana orkestrada keman çalan ve Ankara Üniversitesi Bestecilik Bölümünü kazanarak eğitim hayatına devam eden Serhan Gencer, koro şefliğini ise Derya İnanç yaptı. Konserde, "Atam Sen Rahat Uyu", "Atatürk Çocukları", "Bugün Bayram ve 23 Nisan Kutlu Olsun" eserleri seslendirildi.

Ardından ise Serhan Gencer şefliğinde Maestoso Orkestrası ve Gençlik Korosu sahne aldı. Orkestra, "İzmir Marşı", "Gençlik Marşı", "10.Yıl Marşı", "İleri Marşı", "Atatürk Gençleri" ve "Parla" eserlerini seslendirdi. Orkestra, son çalınan ve seslendirilen "Parla" marşını salonu dolduran müzikseverlerin yoğun isteği üzerine tekrar çaldı. Orkestra performansı ile konsere katılarak salonu dolduran Eskişehirlilerden tam not aldı.

"Başarılarla dolu bir 10 yıl geçirdik"

Konser sonunda konuşan Başkan Ataç, "Her konserden sonra gerçekten buradan müzik dolu çıkıyorum. İyi ki kurmuşuz. Bu kadar insana hitap etmek, moral vermek kolay bir şey değil. Bu orkestralar yolunu açtığınızda her şeyi yapabiliyorlar. Burada çok büyük emek var. Bugün 23 Nisan çok önemli bir tarih. Ülkemizin kurtuluşunun önemli tarihlerinden bir tanesi. Bugün Eskişehir'de Tepebaşı olarak doya doya 23 Nisan'ı yaşadık. Biz gerçekten büyük bir aileyiz. Bugün orkestramızın 10'uncu yılı. 2015'te kurduğumda buralara geleceğini hiç düşünmemiştim. Ama başarılarla dolu bir 10 yıl geçirdik. Bugün Türkiye'de parmakla gösterilen bir orkestrayız. İçinde bilgi var, insaniyet duyguları var, dayanışma var, birbirini destekleme var, bilim var, ilim var her şey var. Onun için bizim yolumuz açık. Bundan sonra daha iyi işler yapacağız. Bu da sizlerin desteğiyle olacak. Sizlere teşekkür ediyorum, bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun" dedi.

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Kaynak: ANKA

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