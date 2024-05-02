Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Şampiyonluk Kutlaması - Son Dakika
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Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Şampiyonluk Kutlaması

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Voleybol Bölge Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil ederek şampiyon olan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Genç ve Yıldız Kızlar Voleybol Takımı'nı makamında ağırladı.

02.05.2024 14:50  Güncelleme: 15:06
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Voleybol Bölge Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil ederek şampiyon olan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Genç ve Yıldız Kızlar Voleybol Takımı'nı makamında ağırladı.

Ekim- Aralık ayları arasında düzenlenen Voleybol İl Şampiyonası'nda şampiyon olan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, bölge müsabakalarında Eskişehir'i temsil eden Genç ve Yıldız Kızlar Yalova- Kütahya- Bozüyük ve Afyon takımlarını 3-0 mağlup ederek bölge şampiyonu oldu. Yarı finale yükselen takım sporcuları, sevincini Başkan Ataç ile paylaştı.

"GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM"

Ziyarette sporculara başarılar dileyen Başkan Ataç, "Genç kızlarımız bizim medarı iftiharımız. Gençlerimizle gurur duyuyorum. Gençlerimizin eğitimlerini ihmal etmeden spor ve eğitim bir arada olursa daha güzel olur. Önümüzdeki müsabakalarda da başarılar diliyorum. Sizlerin başarılı olması beni çok mutlu ediyor. Sizleri çok seviyorum" dedi.

"10 YILDIR ŞAMPİYONUZ"

Takımın başarıları hakkında bilgi veren Takım Antrenörü ve Altyapılar Sorumlusu Fatma Çimenli şu ifadeleri kullandı:

"Tepebaşı Spor Kulübü Voleybol Takımımız Genç Kızlar kategorisinde 8 yıldır, Yıldız Kızlar kategorisinde ise 10 yıldır aralıksız şampiyon oldu. Şampiyon olan takımlarımız ilimizi Bölge Şampiyonasında temsil etti. Orada da tüm takımları 3-0 yenip Bölge Şampiyonu olarak yarı finallere kaldı. Yarı finaller Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında gerçekleşiyor. Yarı finallerde de grubundaki takımları yenenler Türkiye Finalleri'ne kalıyor. Bu da Türkiye'nin en iyi 16 Takımı arasına girmek demek."

"SPORCULARIMIZIN BAŞARILI OLMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya da "Bütün sporcularımızın başarılı olmaları için çalışıyoruz. Genç ve Yıldız Kızlarımız şampiyonluklarıyla bizleri mutlu etti. Şimdi önlerinde yarı finaller var. Bu müsabakalarda da başarılı olacaklarından eminim. Bölge şampiyonu olarak katılacağımız Altyapılar Türkiye Şampiyonasında da başarı elde ederek en iyi 16 takım arasına girmek istiyoruz. sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyarette Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mete Yılmaz, Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya ve Yardımcı Antrenör Celil Kaçoğlu da yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Şampiyonluk Kutlaması - Son Dakika

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