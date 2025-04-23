Tepebaşı'nda 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği şenlikle kutladı. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen şenlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bugün bu yavrularımızın burada olması ve beraber olmamız bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Tepebaşı 20 yıldır büyük bir aile olarak hareket etti. Ben sizlere belediye başkanlığı yapmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şenlik düzenledi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşen şenliğe binlerce kişi katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın da yer aldığı şenlikte, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan çocuk merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı tekvando, halk dansları, bale, ritim, cimnastik ve dans gösterileri sergilendi. Ayrıca alanda Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü rekreasyon ekibi etkinliklerinin yanı sıra kağıt geri dönüşüm atölyesi, matematik oyunları, yüz boyama, akıl ve zeka oyunları yer aldı.

"Dünyada hiçbir yerde çocuklara armağan edilmiş bir bayram yok"

Şenlikte konuşan Başkan Ataç, "Bizim için Türk ulusu için değerli tarihlerden bir tanesi 23 Nisan. 23 Nisan büyük Atamızın çocuklarımıza armağan ettiği bir bayram. Düşünün yüz yıl önce bir lider çocuklara bayram hediye ediyor. Dünyada bu kadar vizyonlu bir lider olmadığını görüyoruz. Dünyada hiçbir yerde çocuklara armağan edilmiş bir bayram yok. O açıdan büyük kurtarıcımız Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını ne kadar ansak ne kadar minnet duysak azdır. Tabi Eskişehir'imiz bu konuda taviz vermeyen bir kent ve halkız. Ondan dolayı da bizim mutluluğumuz çok fazla oluyor. Bugün bu yavrularımızın burada olması ve beraber olmamız bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Tepebaşı 20 yıldır büyük bir aile olarak hareket etti. Ben sizlere belediye başkanlığı yapmaktan büyük onur duyuyorum. Bu hizmeti bir ibadet gibi görüyorum. Ben bütün çocuklarımızın ve içindeki çocuğu yaşatan büyüklerimizin 23 Nisan Çocuk Bayramı kutluyorum" dedi.