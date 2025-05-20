Tepebaşı'nda Gençlik Festivali Coşkuyla Kutlandı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Tepebaşı Belediyesi Gençlik Festivali dolu dolu geçti. Festival kapsamında gerçekleşen mini turnuvalarda başarılı olan sporcular ödüllendirilirken, Hurda grubu da sevilen parçalarını seslendirdi.

Tepebaşı'nda Belediye'ye bağlı Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tepebaşı Belediye Gençlik Festivali" ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen basketbol, voleybol, ayak tenisi ve futbol turnuvaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Ödülleri Başkan Ataç takdim etti

Mücadeleler sonucunda ayak tenisi turnuvasında Anadolu FK. birinci, Tepeliler ikinci, Brezilya Çocukları üçüncü; basketbol turnuvasında Gelişim Koleji birinci, Big Three ikinci; futbol turnuvasında Bornova FK. birinci, Şeker City ikinci; voleybol turnuvasında ise Sawiş birinci, Big Mac ise ikinci oldu. Turnuvada başarılı olan sporculara ödülleri, Belediye Başkanı Ahmet Ataç takdim etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği festival Hurda grubunun konseriyle son buldu. Grubun seslendirdiği şarkılarla alanda bulunan vatandaşlar doyasıya eğlendi.