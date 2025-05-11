Tepebaşı'nda Hıdırellez Şenliği Coşkusu

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ve Alınca Mahalle Meclisi tarafından Alınca Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katıldı. Ataç, "İnşallah hepimizin dilekleri kabul olacak ve hep birlikte iyi günlere kavuşacağız. Bu tür kültürümüzü, değerlerimizi yaşattığımız etkinliklerin de her zaman devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ve Alınca Mahalle Meclisi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne Başkan Ataç'ın yanı sıra Alınca Mahalle Muhtarı İsmail Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Mahalle sakinleri olarak etkinliğimizin geleneksel hale gelmesini diliyoruz"

Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu'nun konseri ve Alınca Mahallesi büyüklerinin Anneler Günü'nün kutlanması ile başlayan şenlikte ilk konuşmayı yapan Alınca Mahalle Muhtarı İsmail Kesikbaş, "Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz şenliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Geleceğimize miras bırakmak sadece maddi anlamda olmaz. Kültürümüzü, değerlerimizi, tarihimizi de gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu kapsamda bu şenliğimizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mahalle sakinleri olarak bu etkinliğimizin geleneksel hale gelmesini diliyoruz" dedi.

"Bu tür etkinliklerle kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz"

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım da "Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi olarak 'Geleneklerimize sahip çıkıyor, değerlerimizi yaşatıyoruz' projemiz kapsamında bu şenliği düzenleme kararı aldık. Bu tür etkinliklerle kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Evinizden neşe, işinizden bereket, kalbinizden sevgi, hanenizden sağlık eksik olmasın diyor, katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç ise şöyle konuştu:

"Buraya her geldiğimde bana gösterdiğiniz sıcak karşılama beni çok mutlu ediyor. Öncelikle bugünü düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler o kadar samimi ve sıcak oluyor ki insanlar özledikleri o samimiyeti ancak buralarda bulabiliyor. O açıdan Alınca'nın yeri bende bambaşkadır. Toprak, su, yeşillik, doğa, niyet denilince akla Hıdırellez geliyor. İnşallah hepimizin dilekleri kabul olacak ve hep birlikte iyi günlere kavuşacağız. Bu tür kültürümüzü, değerlerimizi yaşattığımız etkinliklerin de her zaman devam etmesini temenni ediyorum. Ayrıca başta kurtarıcımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dünyaya getiren Zübeyde Annemizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bütün annelerimizin de Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Konuşmaların ardından şenlik; yüz boyama etkinlikleri, mahallenin yöresel yemeklerinin tanıtımı, yöresel oyunlar ve aktiviteler ile devam etti.