Tercihli Ticaret Anlaşması ile Yurt Dışından Şarap İthalatı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Tercihli Ticaret Anlaşması ile Yurt Dışından Şarap İthalatı Serbest Bırakıldı

TBMM'de kabul edilen Tercihli Ticaret Anlaşması ile yurt dışından sıfır vergi ile şarap ve fermente içki ithalatı serbest bırakıldı. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, bu durumun Türkiye'deki üzüm üreticilerini ve küçük şarap işletmecilerini cezalandırdığını belirtti.

25.02.2024 13:42  Güncelleme: 13:46
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Yurt dışından sıfır vergi ile şarap ve fermente içki ithal edilmesinin önünü açan Tercihli Ticaret Anlaşması TBMM'de kabul edildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "AKP iktidarı 20 yıllık iktidarı boyunca yurt dışından saman ithal etti, hayvan ithal etti, et ithal etti. Şimdi bunlara bir yenisi ekleniyor. Yurt dışından sıfır vergi ile beyaz şarap, şarap ve fermente edilmiş diğer içeceklerin ithalatı serbest bırakılıyor. Bu yapılan Türkiye'deki üzüm üreticilerini, küçük şarap işletmecilerini cezalandırmaktır. Başka ülkelerin üzüm üreticilerinin ürettiği şarapları, içecekleri kendi ülkemize sıfır vergi ile aldığımızda kendi üzüm üreticimizi, onun üzümlerini sattığı şarap üreticilerimizi dezavantajlı durumu sokuyor, cezalandırıyoruz" dedi.

Yurt dışından sıfır gümrük vergisi ile şarap ile dut, ayva gibi ürünlerden fermente edilmiş alkollü içeceklerin ithal edilmesini öngören Tercihli Ticaret Anlaşması TBMM'de kabul edildi. TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer anlaşmanın gerekçesinde yurt dışından ithal edilecek ürünlerin dut, ayva şeklinde sıralandığını içki ve şarabın gizlendiğini, ek cetveller incelendiğinde yurt dışından şarap ithal edileceğinin ortaya çıktığını söyledi.

"ÜZÜM, ŞARAP ÜRETİCİLERİNİ CEZALANDIRIYORLAR"

CHP'li Çakırözer anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'ye buğday ithal edildi, canlı hayvan ithal edildi, et ithal edildi. Saman dahi ithal edildi. Üreticimiz ürettiğine pişman edildi, cezalandırıldı. Şimdi bunlara bir yenisi ekleniyor. Yurt dışından sıfır vergi ile beyaz şarap, şarap ve fermente edilmiş diğer içeceklerin ithalatı serbest bırakılıyor. Bunun vahim sonuçları olacak. Birincisi kendi üzüm üreticilerimizi cezalandırmış oluyoruz. Başka ülkelerin üzüm üreticilerinin ürettiği şarapları, içecekleri kendi ülkemize sıfır vergi ile aldığımızda kendi üzüm üreticimizi, onun üzümlerini sattığı şarap üreticilerimizi dezavantajlı durumu sokuyor, cezalandırıyoruz. Bu şirketler üzerinden yerli şarap üreticileri üzerinde vergi yükü her geçen gün artmaktayken yabancı üzüm üreticilerinin ürettiği şarapların buraya gelişinde sıfır vergi uygulanması kendi üreticimizi cezalandırmaktan başka bir şey değildir. AKP iktidarları 20 yıldır bunu yapıyor. Yine üreticiyi cezalandıran bir uygulama ile karşı karşıyayız."

Tercihli Ticaret Anlaşması ile Yurt Dışından Şarap İthalatı Serbest Bırakıldı
Kaynak: ANKA

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