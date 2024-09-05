Terme Belediyesi Zabıta Ekipleri Kırtasiye Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Terme Belediyesi Zabıta Ekipleri Kırtasiye Denetimi Gerçekleştirdi

Terme Belediyesi Zabıta Ekipleri Kırtasiye Denetimi Gerçekleştirdi

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye malzemesi satan iş yerlerinde denetim yaptı. Zabıta Müdürü İskender Ekiz, fiyat etiketi yönetmeliğine uymayan işletmelere uyarı ve idari para cezası uygulandığını belirtti. Alışverişlerin güvenle yapılabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

05.09.2024 17:48
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Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye malzemesi satan iş yerlerini denetledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kırtasiye malzemeleri satan iş yerlerinde alışveriş hareketliliği başladı.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için kırtasiye malzemesi satılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan işletmelere uyarı veya idari para cezası uyguladıklarını belirterek, "Eksikliklerin giderilmesi için süre veriliyor. Eğitim Öğretim sezonu öncesinde vatandaşlarımızın alışverişlerini güvenle yapabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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