Terme\'de Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor

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Ramazan Bayramı yaklaşırken Terme'de berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

İlçede birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerine hizmet verirken, bazı berberler ise randevusuz müşteri kabul etmiyor.

Tekkeköy ilçesinde berberlik yapan Tarık Temel, işletmesinin 1977'den beri açık olduğunu belirterek, "Baba mesleğini yapıyorum. 30 senedir saç kesiyorum. İşlerimiz normalde yoğun fakat bayram yoğunluğu ayrı bir boyut kazandı. Listelerimiz dolu, randevulu çalışmaya başladık. Müşterilerimizin önceden randevu alması gerekiyor. Böylece işleyiş daha kolay oluyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kaldı, bu nedenle gece geç saatlere kadar çalışıyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Serkan Korkmaz ise bayrama bakımlı girmek istediğini söyleyerek, "Her bayram öncesi kesinlikle arife gecesi öncesinde kuaförlere gidip saçımızı kestirip tıraş olup, ondan sonra bayram kıyafetlerimizi alıp bayrama güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Herkesin alıştığı bir kuaförü vardır. Bizim de var." dedi.