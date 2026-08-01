Terminal İstanbul Açılıyor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Teknoloji girişimciliğinin yeni merkezi Terminal İstanbul'un ilk etabı bu ay açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Burası, Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olacak. Tamamladığımızda, önümüzdeki yıl 200 bin metrekarelik bir merkezi Türk teknoloji girişimciliği ekosistemine ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanından buraya gelecek girişimcilere ve yatırımcılara hizmet sunmak üzere hayata geçirmiş olacağız"

"(Girişimcilerin) Girişimlerini büyütmelerini hızlandıracak finansman mekanizmalarını çeşitlendiriyoruz. Aynı zamanda prototiplerini hızla ticarileştirmelerini sağlayacak altyapılar kuruyoruz. Bütün bunlar Terminal İstanbul'u benzersiz bir girişimcilik merkezine dönüştürüyor"

"Türkiye, hayallerin gerçeğe dönüşeceği ve dünya çapında teknoloji girişimlerinin doğacağı, büyüyeceği bir adrestir. Gençlerimiz hayallerinin peşinde koşsunlar, girişimcilik iddialarından vazgeçmesinler. Burası onlara hizmet etmek üzere kurulan bir merkez"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Katılım bankaları yılın ilk yarısında 119,5 milyar liralık sukuk ihraç etti

İstatistiklerin tutulmaya başlandığı 2013'ten bu yana en fazla sukuk ihracı 197,8 milyar lira ile Ziraat Katılım Bankası tarafından yapılırken bunu 167,3 milyar lira ile Albaraka Türk, 152 milyar lira ile Türkiye Emlak Katılım Bankası takip etti

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri İsmail Vural:

"Katılım bankalarımızın toplam sukuk ihraç hacminin yıl sonunda yaklaşık 250 milyar lira seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz"

(Mahmut Çil-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

3- Türkiye'nin "kritik teknoloji" ihracatı 6 ayda 56 milyar doları aştı

Ocak-haziran döneminde yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 4,5 milyar dolar, orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da 51,7 milyar dolar oldu

En fazla ihracat, yüksek teknolojili ürünlerde 1,7 milyar dolarla "bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler", orta-yüksek teknolojili ürünlerde 19,6 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları" alanlarında yapıldı

(Zeynep Duyar-Mert Davut/Ankara)

4- Türkiye'de kadınlarda işsizlik oranı son 166 ayın en düşük seviyesinde

Kadınlarda işsizlik oranı haziranda yüzde 9,8'e inerken kadınlarda işsiz sayısı da 1 milyon 171 bin ile Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta:

"Haziran verisi, güçlü işgücü talebi, hedefli istihdam politikaları ve kadınların yükselen beşeri sermayesinin birbirini tamamlamaya başladığını gösteriyor"

(Mert Davut/Ankara)

5- Kalkınma ajansları geçen yıl yaklaşık 7 bin kadının istihdamına katkı sağladı

Ajanslar, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel kalkınmanın sağlanması ve büyümesi amacıyla verdikleri desteklerin yanında geçen yıl 6 bin 803 kadının istihdamına katkı sağladı, 7 bin 711 kadın girişimciye destek verdi

2025'te Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği teması kapsamında 831,7 milyon lira tutarında harcama gerçekleştirilirken tema çerçevesinde yürütülen uluslararası proje ve faaliyetlerin toplam bütçesi 44,6 milyon avroya ulaştı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- Türkiye'nin ham çelik üretimi yılın ilk yarısında yüzde 8,1 artışla 19,8 milyon tona çıktı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan:

"Türk çelik sektörünün mevcut üretim gücünü daha yüksek katma değerli, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürme, enerji verimliliği, düşük karbonlu üretim ve teknolojik modernizasyon yatırımlarını hızlandırma hedefleri için uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman modellerinin oluşturulmasına ihtiyaç vardır"

???????(Zeynep Duyar/Ankara)

7- Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor

Afrika ve Arap Yarımadası kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisiyle Türkiye, yazın en sıcak dönemlerinden biri olan eyyam-ı bahuru yaşayacak

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"İstanbul gibi Marmara'nın kıyı kesimlerinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha fazla artacak. 3 Ağustos Pazartesi İstanbul'da sıcaklıklar 30, 4 Ağustos Salı ise 32 dereceye çıkıyor. Eyyam-ı bahur sürecinde sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerine, çarşambadan itibaren tüm Türkiye'de normalin üzerine çıkacak"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

8- Enerji dönüşümü kritik minerallerde arz güvenliği endişesini büyütüyor

Türkiye Kritik Mineral İnisiyatifi Kurucusu Sait Uysal:

"Yaşanan savaşlar kritik minerallere talebi ciddi anlamda tetikliyor"

"2035'e kadar tamamlanması planlanan projelerde hiçbir iptal ya da gecikme olmasa bile kritik minerallerin bazılarında açık oluşması bekleniyor"

(Başak Erkalan Köprübaşılı/Ankara)

9- Alman otomotiv sektöründeki kriz Çin ve maliyet etkisiyle derinleşiyor

Alman ekonomisinin lokomotifi otomotiv sektöründe Çin'deki pazar kaybı, tırmanan üretim maliyetleri ve küresel gümrük vergisi baskıları nedeniyle yaşanan yapısal kriz derinleşiyor

Ülkenin 5 büyük üreticisi, milyarlarca avroluk kar kayıplarını dengelemek adına kitlesel işten çıkarma ve fabrika kapatma planlarını devreye sokuyor

(Bahattin Gönültaş/İstanbul)

10- Yapay zeka çiftçilerin "mühendisi" oluyor

Dijital dönüşümün hızlanmasıyla tarımla uğraşanlar, yapay zekayı otomasyondan verileri toplamaya, hayvanların sağlık durumundan yeni tarımsal uygulamalara kadar birçok farklı amaçla kullanıyor

Yapay zekayı iş yapış biçimine entegre eden çiftçiler, maliyetlerini azaltmaya ve iş verimini artırmaya odaklanıyor

(Mert Davut-Zeynep Özturhan/Ankara)

11- Yaz aylarında açıkta bekleyen gıdalar bağırsak enfeksiyonu riskini artırıyor

Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Adalet Altunsoy:

"Gıdalar pişmiş bile olsa açık havada birkaç saat içerisinde milyonlarca bakteri çoğalabiliyor ve hastalık oluşturacak duruma geliyor"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- İstilacı kuş çiğdeci İstanbul'da popülasyonunu artırıyor

Ana vatanı Güney Asya olan istilacı kuş türü çiğdeci, geniş beslenme yelpazesi ve şehir yaşamına kolay uyum sağlayabilme yeteneğiyle İstanbul'un birçok noktasında giderek daha sık görülüyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak:

"Çiğdeci, adaptasyon yeteneği ve besin yelpazesinin geniş olması nedeniyle çok rahat hayatta kalıyor. Diğer taraftan biraz kavgacılar, biraz zeki olmaları nedeniyle de başka kuşların yuvasını kapabiliyor. Onların besinlerini ellerinden alabiliyor. Özellikle serçelerin, sığırcıkların, deliklere, kovuklara yuva yapan diğer kuşların yuvalarını ellerinden alabiliyor"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- El çizimleriyle oluşan defter, tasarım ve sanatın buluşma noktası oldu

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından birinde uzun yıllar çalıştıktan sonra kariyerine Türkiye'de devam eden Ege Argüden'in, çocukluk yıllarında başlayan çizim tutkusunu yansıttığı ve el çizimi eserlerle adeta bir sanat eserine dönüşen defteri, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı

Ege Argüden:

"Bence el çizimi çok önemli ve her zaman önemli olmaya da devam edecek. Özellikle günümüzde yapay zekanın daha çok artmasıyla bir sürü insan el çizimindeki orijinal karakteri ve el emeğine daha da çok ilgi göstermeye başladı. Belki de o yüzden benim çizimlerim bu kadar ilgi gördü"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de motosikletin önemine dikkati çekti:

"MotoGP'de motorun iyi değilse sürücü ekstra fark yaratamıyor. Elim kolum bağlı, hiçbir şey yapamıyorum"

"Hedefimiz 2027 sezonu, 1000 cc'den 850 cc'ye geçilecek, lastikler değişecek, bizim için daha uygun bir motosiklet olacak"

"BMW'nin müzesinde artık bizim motosikletimiz var. Arkasında "El Turco" yazıyor, Türk bayrağı var"

"MotoGP'ye gidip de hiçbir şey elde etmeden bırakmak istemiyorum"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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