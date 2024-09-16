Terör Göçü Sonrası Köye Dönüş

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HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Kurudere köyü, terör olayları nedeniyle 1995 yılında boşaltıldı. Bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte vatandaşlar köylerine gidip ceviz, üzüm ve sumak hasadı yaptı. Doğup büyüdüğü köyünü 29 yıl sonra görmenin mutluluğunu yaşayan Nihat Arslan (54), "Huzur ortamının sağlandığı köyümüze artık kalıcı dönmek istiyoruz" dedi.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan 300 hane ve 900 nüfuslu Kurudere köyü, 1995 yılında bölgedeki terör olayları nedeniyle boşaltıldı. Köyde yaşayanlar Hakkari merkez, Van ve diğer batı illerine göç etmek zorunda kaldı. Bölgeye giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle yasaklanırken, aileler göç ettikleri şehirlerde yaşamaya başladı.

'YILLAR SONRA KÖYÜMÜZE GELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Aileler, 29 yıl aradan sonra ilçe kaymakamlığından aldıkları özel izinle köylerine gidip ceviz, üzüm ve sumak hasadı yaptı.

Güvenlik gerekçesiyle yasaklanan köylerine yıllar sonra geldiklerini söyleyen 5 çocuk babası Nihat Arslan, "1995 yılında bölgemizde meydana gelen olaylar nedeniyle köyümüzü terk ettik. Yıllar sonra buraya geldik. Keşke bunları yaşamasaydık ve köylerimizden gitmek zorunda kalmasaydık. Huzur ortamının sağlandığı köyümüze artık kalıcı dönmek istiyoruz. Hakkari Valimiz ilkbahar aylarında köye dönüş müjdesini vermişti. İnşallah yakın zamanda köyümüze döneriz. Buraya gelip ceviz, üzüm ve sumak hasadı yaptık. Normalde sumağın kilosu 250 TL. Ama biz buradan götürdüğümüz zaman 100 TL'ye satıyoruz. Bize köyümüze gitmemiz için izin veren devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Köylerini terk ederken henüz 1 yaşında olduğunu ifade eden Ramazan Özkan ise "Şu an 28 yaşındayım. Aradan yıllar geçti, köyümüze gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada ceviz, sumak ve üzüm hasadı yaptık" ifadelerini kullandı.