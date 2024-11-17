Teröristlere Darbe: 8 PKK/YPG\'li Etkisiz Hale Getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/ YPG'li teröristin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.