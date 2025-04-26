Ters Lalelere Dokunmadan Görmeye Geldiler - Son Dakika
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Ters Lalelere Dokunmadan Görmeye Geldiler

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500 km yol kateden doğaseverler, Muş'taki ters laleleri sadece seyredip fotoğrafladı.

26.04.2025 14:59
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Ters laleleri görmek için 500 kilometre yol geldiler ama dokunamadılar

MUŞ - Muş'ta bin 800 rakımlı Karaağaç Dağı'nın zirvesinde yetişen ve sadece 20 gün canlı kalabilen ters laleleri görebilmek için 500 kilometre yol gelen ziyaretçiler, zorlu yürüyüşün ardından ulaştıkları çiçeklere dokunmaya cesaret edemedi.

Anadolu'nun kapılarının açıldığı Muş'ta, baharın gelişiyle birlikte doğa tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Endemik ve nadir bir tür olan ters lalelerin oluşturduğu görsel şölen, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Trabzon'dan gelen bir grup doğasever, 2 saatlik zorlu yürüyüşle ulaştıkları Karaağaç Dağı'nda ters laleleri görüntülemek için cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle yoğun çaba sarf etti. Nesli tehlike altında bulunan ters lalelere dokunmaya korkan ziyaretçiler, doğayı koruma bilinciyle sadece fotoğraf çekmekle yetindi. Muş'ta açan ters laleleri görmek için Trabzon'dan gelen Yazar Gönül Erdem Akan, "Trabzon'dan özlemini duyduğumuz ters laleleri, yani ağlayan gelinleri görmek için Muş'a geldik. Aramızda Türkiye'nin dört bir yanından, İzmir'den, Antalya'dan gelen doğaseverler var. Farklı meslek gruplarından ve çeşitli yaşlardan oluşan bir topluluğuz. Şu anda bin 800 rakıma ulaştık. En yaşlı üyemiz 81 yaşında ve kendisi çok usta bir fotoğrafçıdır. Burada çok güzel kareler yakalıyor. Ters laleler çok değerli canlılar. Bizler doğasever ve bilinçli insanlarız. Yere çöp atmıyoruz, hiçbir bitkiye zarar vermiyoruz. 100 kişilik grubumuzla bu konuda son derece duyarlıyız. Bizi izleyen herkese sesleniyoruz: Ters laleleri görmeye mutlaka gelin, ancak koruyarak gelin. Kesinlikle zarar vermeyin, koparmayın, üzerine basmayın. Bu bitkilere zarar verilmesi halinde çok yüksek miktarda para cezaları uygulanıyor. 500 kilometre yol geldik. Şu anda bin 800 metre yükseklikteyiz. Çok güzel ters laleleri, yani ağlayan gelinleri gördük, seyrettik ama dokunmadık. Sadece seyrettik ve sevdik" dedi.

Trabzon Fotoğraf ve Dağcılık Kulübü 2. Başkanı Murathan Bayrak, daha önce de Muş'u ziyaret ettiklerini belirtti. Muş'a iki yıl önce geldiklerini ifade eden Fotoğrafçı Bayrak, bölgedeki misafirperverlikten ve doğanın güzelliğinden olağanüstü derecede memnun kaldıklarını ve Muş'u övgüyle anlattıklarını söyledi. Bayrak, "İlk defa bu kadar kalabalık bir gezi düzenledik. İki otobüs dolusu doğasever olarak buraya geldik. Çiçeklere de tam zamanında rastladık. Bol bol fotoğraf çektik. Gayet memnunuz. Gezmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan gelen gruba rehberlik yapan Muşlu Fotoğraf Sanatçısı Kenan Demir de, "Trabzon ilinden yaklaşık 100 kişilik fotoğrafçı ve doğasever grup, bugün ilimizi ziyaret etti. 2023 yılında da gelen grup, Muş'un doğasından ve misafirperverliğinden etkilenerek bu yıl tekrar şehrimize geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün misafirlerimize ilimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezdirerek rehberlik yapıyor, aynı zamanda bu güzelliklerin fotoğraflanmasına da destek veriyoruz. Katılımlarından dolayı hepsine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ters Lalelere Dokunmadan Görmeye Geldiler - Son Dakika

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