Ters Yönden Gelen Sürücü, Motokuryeye Çarptı - Son Dakika
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Ters Yönden Gelen Sürücü, Motokuryeye Çarptı

Ters Yönden Gelen Sürücü, Motokuryeye Çarptı

Ataşehir'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, ters yönden gelerek motokuryeye çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan kurye, sürücünün kaçmasına engel olmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

02.01.2025 10:22  Güncelleme: 10:27
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ATAŞEHİR'de ters yöne girdiği iddia edilen sürücü sipariş teslim etmeye giden motokuryeye çarptı. Motokurye kazadan yara almadan kurtulurken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü kuryeyle anlaşmaya çalıştı. Kuryenin polise ihbarda bulunacağını söylemesi üzerine sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Aralık saat 02.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde 01 ARL 788 plakalı motosikletle yolda seyir halinde olan kurye Yusuf Gökdemir, sipariş teslim etmek için yola çıktı. O sırada ters yönden geldiği iddia edilen 10 AED 254 plakalı otomobil sürücüsü kuryeye çarptı. Motokurye kazadan yara almadan kurtulurken araçtan inen sürücü, Gökdemir ile anlaşmak istedi.

SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Sürücünün alkollü olduğunu fark eden Gökdemir, kaçmak istediğini anlayınca önünü kesti. Defalarca aracın kontağını kapatmasını söyleyen Gökdemir sürücünün kaçmasına engel olamadı. Otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, motokurye ise polise ihbarda bulundu.Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerinin ardından tutanak tuttu. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

'BİR DE ALKOLLÜ ÇIKTI'

Sürücünün yakalanmasını isteyen motokurye Yusuf Gökdemir, "Dün gece mesai saatimde motosikletimle paket götürürken bir araç sürücüsü ters yöne girip bana çarptı. Ters yöne girmesi yetmiyormuş gibi bir de alkollü çıktı. Alkollü olduğu görüntülerde bariz belli. Bense o an polisi aradım. Şahıs yanıma yaklaşıp polisi karıştırma 'Biz kendi aramızda halledelim' dedi. Bense bunu kabul etmedim. Kabul etmediğim için aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Ters yöne girdiği fotoğraftan da belli. Ben bu şahıstan şikayetçiyim. Umarım bir an önce yakalanır. Şu an sırra kadem bastı. Cezasını almasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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