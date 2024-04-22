Tersanede yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden başmühendis son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede konteyner ve forklift arasında sıkışarak hayatını kaybeden başmühendis Özkan Kara (45) memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
3 yıldır tersanede çalışan Kara'nın cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazı için Sivrihisar Ulu Cami'ne getirildi. Kara'nın ailesi ve yakınları cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.
Helallik alınmasının kılınan cenaze namazı sonrası Kara'nın naaşı, Sivrihisar Asri Mezarlığına defnedildi.
Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren bir tersanede dün etkili olan fırtına sonrası alanda inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kalarak ağır yaralanmışlardı.
Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.
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