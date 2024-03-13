"Teşkilat" dizisinin 100. bölümü TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatının gücünü ve mücadelesini gözler önüne seren yapım, bugüne kadar onlarca operasyon sahnesini, milli ve yerli teknolojileri, dikkatle hazırlanan eğitimleri izleyicilerin beğenisine sundu.
Pazar günleri meraklılarıyla buluşan dizinin 17 Mart'ta yayınlanacak 100. bölümüne özel çeşitli sahneler hazırlandı.
Teşkilat'ın yüzüncü bölüm özel çekimlerinde İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı desteği ile JOPER Timleri, S-70 Blackhawk Helikopter, Ejder Yalçın Zırhlı Araç ve JÖAK Operasyon Timi Saldırı Köpekleri de yer aldı.
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor.
Dizide Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Aksum, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın, Selin Genç, Melisa Akman ile Cengiz Bozkurt rol alıyor.
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