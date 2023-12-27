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ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı - Son Dakika
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ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı

ABD'de Tesla'nın Austin kentindeki fabrikasında bir mühendis, arızalı bir robotun saldırısına uğradı. Robotun metal pençeleriyle mühendisi yaraladığı belirtildi. Tesla fabrikasında güvenlik aksaklıkları ve zehirli maddeler nedeniyle çalışanlar çeşitli rahatsızlıklar yaşamaktadır.

27.12.2023 - 13:30,  Güncelleme: 14:17
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New York Post gazetesinin haberine göre, 2021'de, Austin kentindeki bir Tesla fabrikasında, bir yazılım mühendisinin "arızalı" robotun saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

METAL PENÇELERİYLE MÜHENDİSİ YARALADI

Fabrikadaki görgü tanıklarının, The Information internet sitesine yaptığı açıklamada, üretim alanında alüminyum araba parçalarını taşımak için tasarlanan robotun metal pençelerini sırtına ve koluna batırdığı ve sıkıştırdığı mühendisin yaralandığını kaydetti.

Tesla fabrikasında arızalı robot mühendise saldırdı

ACİL DURDURMA TUŞUNA BASTILAR

Tanıklar, mühendisin robottan kurtulmaya çalıştığı sırada diğer çalışanın "acil durdurma" tuşuna bastığını aktardı. Olayda, robotun müdahalesi sonucu mühendisin sol elinde küçük kesik oluştuğu kaydedildi.

Tesla fabrikasında arızalı robot mühendise saldırdı

SERİ ÜRETİM TALEPLERİ GÜVENLİK AKSAKLIKLARINA SEBEP OLUYOR

The Information'ın ulaştığı kaynaklara göre, Tesla fabrikasındaki "seri üretim" talepleri, güvenlik aksaklıklarına yol açıyor. ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresine bildirilen "yaralanma" raporuna göre ise 2022'de söz konusu fabrikadaki her 21 çalışandan biri, çeşitli yaralanmalara maruz kalırken, ABD'deki otomobil fabrikalarında ise her 38 işçiden biri iş yerinde yaralanıyor.

Ayrıca The Information'ın incelediği raporlarda da Tesla fabrikasındaki çalışanların, amonyak gibi zehirli maddeler nedeniyle çeşitli rahatsızlıklara maruz kaldığı tespit edildi. Aynı fabrikada bir işçi 2021'de "sıcak çarpması" sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD\'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı - Son Dakika


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