Tez-Koop-İş Sendikası\'ndan Baskılara Tepki

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Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen, "İşkolumuzdaki milyonlarca örgütsüz işçiyi örgütlemeyi değil, 40 yıldır örgütlü olduğumuz emekçilerini kendi sendikalarına üye yapmayı hedefleyenleri Türkiye işçi sınıfı tarihi yargılayacaktır." ifadesini kullandı.

Sendikanın yazılı açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığındaki üyelerine yönelik sendikal baskılar olduğu gerekçesiyle Bakanlık önünde basın açıklaması yapıldığı belirtildi.

Sendikanın Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen tarafından yapılan açıklamada, Tez-Koop-İş Sendikası'nın yaklaşık 40 yıldır Gençlik ve Spor Bakanlığında örgütlü olduğuna işaret edilerek, üyelerin, rakip sendikalar ve bazı bürokratlar tarafından sendika değiştirmeleri yönündeki baskılara maruz kaldığı savunuldu.

Tez-Koop-İş'in her zaman emekçilerin sendika seçme özgürlüğünü savunduğunu ifade eden Özgen, şunları kaydetti:

"Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin önüne hangi gaye ile yapıldığı bilinmeyen engeller çıkarılmaktadır. Ancak bu engelleri çıkaranların denklemi, üç bilineni olan bir denklemdir. İşkolumuzdaki milyonlarca örgütsüz işçiyi örgütlemeyi değil, 40 yıldır örgütlü olduğumuz emekçilerini kendi sendikalarına üye yapmayı hedefleyenleri Türkiye işçi sınıfı tarihi yargılayacaktır. Konfederasyonumuzu, sessizliğini bozmaya ve sendikal rekabeti açıkça yasaklayan ana tüzüğüne uygun hareket etmeye çağırıyoruz. Üyelerimizin sendikal hak ve özgürlüklerine saygı duyuluncaya, zor ve tehdit ile sendikadan istifaya zorlama çabaları son buluncaya kadar işyerlerimizin eylem alanımız olacağını, tüm illerde basın açıklamalarımızı sürdüreceğimizi beyan ediyoruz."