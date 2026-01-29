Bülent Tezcan'dan Çerçioğlu'na Tepki:  Tarih, Bu Toprakların Saraylara Sığınanlarını Değil, Kumpaslara Boyun Eğmeden Direnenlerini Yazacak - Son Dakika
Bülent Tezcan'dan Çerçioğlu'na Tepki:  Tarih, Bu Toprakların Saraylara Sığınanlarını Değil, Kumpaslara Boyun Eğmeden Direnenlerini Yazacak

29.01.2026 22:30  Güncelleme: 09:46
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmasını eleştirerek, 'Saray'a sığınanlar tarihin utanç sayfalarına yazılacak' ifadelerini kullandı.

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kumpaslara karşı dimdik duran, onurlarıyla bedel ödeyen belediye başkanlarımız gibi mücadele etmeyi değil; 344 bin oyu pazarlık masasına sürerek ve topuklayarak Saray'a sığınmayı seçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e suç duyurusunda bulunmuş. Genel Başkanımız ne tehditlerinize ne de soruşturmalarınıza pabuç bırakır. Tarih, bu toprakların Saraylara sığınanlarını değil, kumpaslara boyun eğmeden direnenlerini yazmaya devam edecek! Korkusundan Aydın halkının oyunu pazarlık yapanlar ise sandıkla birlikte tarihin utanç sayfalarında yerlerini alacaktır." ifadesini kullandı.

