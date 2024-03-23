TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak - Son Dakika
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TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak

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TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmeyeceğini açıkladı.

23.03.2024 09:13  Güncelleme: 09:20
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmeyeceğini açıkladı

TARİHİ DEĞİŞMEDİ

TFF'den yapılan açıklamalada, '2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.' ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE BAŞVURU YAPMIŞTI

Fenerbahçe, Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye resmen başvuruda bulunmuştu.

TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan\'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Okan Çimen: yunanistan bile maçları erteledi bu nasıl fenerbahçe kompleksi bu nasıl düşmanlık .. 36 9 Yanıtla
  • HAKAN YAVUZ: SÜPER KUPA OYNANACAĞI TARİH LIĞ BİTTİĞİ HAFTA OYNANMALIYDI., BU KADAR SORUNLU BİR LIĞIN iCiNE BİRDE SÜPER KUPAYI PROĞRAMA ALMANIN BİR ANLANNI YOK, BAYRAM AREFESiNDE MAC, MiLLET TATiLE CIKIYOR.. 39 4 Yanıtla
  • Mert Atak: Fener şimdi ligden çekilecek diye maçtan önce 1 ay konuşur yenilirse daha çok konuşur ?? 11 31 Yanıtla
  • Emrah Özer: Gelmiş geçmiş en şaibeli TFF. İcardi tatilde takıma katılmadı gs hazır değil diye zamanında oynatmadı işi nerelere getirdi. O zaman da takımların Avrupa maçları çok diye ertelemişlerdi. 6 2 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: Görev adamı Büyükekşi. işini tamamlamadan gitmez. Biz 7 Nisan'da hepsini severiz artık 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak - Son Dakika
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