TGC'den Gözaltılara Tepki

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(İSTANBUL) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Birgün Gazetesi'nin Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada gözeltındaki gazetecilerin serbest bırakılması istendi, "Gazetecilerin evinden ve iş yerinden gözaltına alınması uygulamaları kabul edilemez. Tüm gazeteciler işinin başında ve haberinin peşindedir. Usule uygun olarak adliyeye çağrılmaları yeterlidir. Halkın haber alma hakkı en üstün kamu yararıdır." denildi.

TGC Yönetim Kurulu, Birgün'de çalışan üç gazetecinin "Sabah Gazetesi yazarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ziyaretini haberleştirdikleri için gözaltına alınmasının" kanuna aykırı olduğunu belirterek bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

"BirGün Gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ile Berkant Gültekin'in ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in Sabah Gazetesi yazarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ziyaretini haberleştirdiği için gözaltına alınması kanuna aykırıdır. Ziyaret, ilgili gazetede yayınlanmış ve alenileşmiştir.

Birbiri ardına gerçekleşen haksız, hukuka ve kanuna aykırı gözaltı uygulamalarına devam edilmektedir 5271 Sayılı Kanunun 91. Maddesinin 2.bendine göre 'Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır.'

"Ortada suç değil haber vardır"

Bu olayda ortada suç değil, haber vardır. Haber gerçek mi, güncel mi, haberin verilmesinde kamu yararı var mı buna bakılır. Gazetecilerin evinden ve iş yerinden gözaltına alınması uygulamaları kabul edilemez. Tüm gazeteciler işinin başında ve haberinin peşindedir. Usule uygun olarak adliyeye çağrılmaları yeterlidir. Halkın haber alma hakkı en üstün kamu yararıdır. Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır."