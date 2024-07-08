The Lancet'te yayımlanan makaleye göre İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 186 binden fazla olabilir - Son Dakika
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The Lancet'te yayımlanan makaleye göre İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 186 binden fazla olabilir

Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan bir makaleye göre, İsrail'in Gazze saldırılarında doğrudan ve dolaylı olarak hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 186 binden fazla olabilir. Makalede, Gazze'deki ölü sayısının belirlenmesinin zorluğu ve dolaylı ölümlerin doğrudan ölümlere göre 3 ila 15 kat daha yüksek olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, Gazze'deki saldırıların neden olduğu yıkımın hesaplanmasının gelecekte hesap sorma, savaş sonrası iyileştirme ve insani yardımlar için önemli olduğu ifade edilmiştir.

08.07.2024 11:54
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Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makaleye göre, İsrail'in Gazze saldırılarında doğrudan ve dolaylı hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 186 binden fazla olabilir.

İngiltere'de yayımlanan The Lancet dergisinde, Rasha Khatib, Martin McKee ve Salim Yusuf imzasıyla "Gazze'de ölü sayımı: Zor ancak gerekli" başlığıyla makale yayımlandı.

Gazze'de 19 Haziran itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 396 olduğu belirtilen makalede, bölgedeki yıkım nedeniyle Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının veri toplamasının zor olduğu vurgulandı.

Bakanlığın, ölü sayısı ile kimliği belirlenen ölü sayılarını ayrı açıkladığına işaret edilen makalede, Gazze'de hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 30'unun kimliğinin belirlenemediğinin altı çizildi.

Makalede, Orta Doğu'daki hava saldırılarını izleyen ve arşivleyen sivil toplum kuruluşu Airwars'ın, hava saldırılarının bazı kimliği belirlenebilir kurbanların isimlerinin bakanlık listelerinde yer almadığını ortaya çıkardığı da ifade edildi.

Gazze'deki binaların yüzde 35'inin yıkıldığına yönelik verilere de değinilen açıklamada, hala enkaz altında olan cenaze sayısının 10 binden fazla olduğu vurgulandı.

Savaşların, sadece şiddet olaylarına değil sağlık sorunlarına da neden olduğuna dikkat çekilen makalede, savaşlar sona erse dahi ardından gelen yıllarda etkilerinin görüldüğü belirtildi.

Gazze'de saldırıların neden olduğu dolaylı ölüm oranı 3 ila 15 kat daha yüksek

Sağlık kurumlarının yok olması, su, gıda ve barınak yetersizliği, güvenli yaşam alanlarının bulunmaması gibi nedenlerle dolaylı ölüm sayılarının yüksek olacağı kaydedilen makalede, dolaylı ölümlerin, doğrudan ölümlere göre 3 ila 15 kat daha yüksek olduğu aktarıldı.

Makalede, "Bildirilen 37 bin 369 ölüme karşı dört dolaylı ölüm şeklinde ılımlı yaklaşımla tahminde bulunulduğunda Gazze'deki saldırılara 186 binden fazla ölüm atfetmek mantıksız olmaz. Gazze'nin 2022 nüfus tahmini olan 2 milyon 375 bin 259 ele alındığında tahmin edilen ölü sayısı, tüm nüfusun yüzde 7,9'una denk gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Şubatta yapılan değerlendirmeye göre, ateşkesin sağlanmayıp saldırıların aynı yoğunlukta devam etmesi halinde ölü sayısının, 6 Ağustos'ta 58 bin 260, salgın hastalıklar ve gerilimin yükselmesi de hesaba katıldığında 85 bin 750 olacağı tahmini de makalede yer aldı.

Bu nedenle Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğu vurgulanan makalede, gerekli tıbbi yardımın, gıda, su ve temel ihtiyaçların dağıtımının hayati önemine işaret edildi.

Makalede, Gazze'de ortaya çıkan ölü sayısı ve yıkımın hesaplanmasının, gelecekte hesap sorma, savaşın getirdiği yıkımın ölçüsünü belirleme, savaş sonrası iyileştirme, altyapının yenilenmesi ve insani yardımlar için önemli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel The Lancet'te yayımlanan makaleye göre İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 186 binden fazla olabilir - Son Dakika

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