THK, Gençlere Havacılığı Sevdirmek İçin Eğitimler Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

THK, Gençlere Havacılığı Sevdirmek İçin Eğitimler Veriyor

Türk Hava Kurumu (THK), Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsüyle kurulan ve yıllar içinde birçok başarı kazanan bir kurumdur. THK, gençlere ve Türk milletine havacılığı sevdirmek amacıyla model uçak, planör, yelkenkanat, paraşüt ve yamaç paraşütü kursları düzenlemektedir. Kurslara katılan yüzbinlerce kişi sertifika sahibi olmaktadır. THK'nin kursları Türkiye'nin dört bir tarafında bulunan şube ve eğitim merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Kurslara katılmak isteyenler en yakın şubeye başvuru yapabilirler. Kurslara katılmak için bazı şartlar aranmaktadır, örneğin yaş, boy, kilo gibi kriterler bulunmaktadır. THK, gençlere havacılığı sevdirmek amacıyla 11 ayrı sportif havacılık branşında eğitimler vermektedir.

17.06.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsüyle kurulan ve yıllar içinde birçok başarı kazanan Türk Hava Kurumu (THK), bilgi ve birikimini havacılık alanında verdiği eğitimlerle gençlere aşılıyor.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, AA muhabarine yaptığı açıklamada, 1925'te kurulan kurumun en önemli görevinin gençlere ve Türk milletine havacılığı sevdirmek olduğunu belirterek, kurumun başlattığı model uçak, planör, yelkenkanat, paraşüt ve yamaç paraşütü kurslarına katılan yüzbinlerce kişinin sertifika sahibi olduklarını söyledi.

THK'nin kurslarının Türkiye'nin dört bir tarafındaki şube ve eğitim merkezlerinde gerçekleştirildiğini ifade eden Yurtnaç, şu bilgileri verdi:

"Antalya Karain, İzmir- Efes Selçuk, Eskişehir İnönü, Etimesgut Türkkuşu ve Erzincan Havacılık Eğitim Merkezleri ve 380 şubesiyle havacılık kursları veren THK, geleceğimiz olan gençlere havacılığı sevdirmek amacıyla Türkiye'nin dört bir tarafına ulaşıyor. THK bugün planör, paraşüt, yamaç paraşütü, motorlu yamaç paraşütü, yelkenkanat, motorlu yelkenkanat, microlight, gyrocopter, balon, model uçak, insansız hava aracı olmak üzere 11 ayrı sportif havacılık branşı alanlarında eğitimler veriyor. Söz konusu eğitimlere katılım için sağlık raporu ile yaş, boy ve kilogram şartı aranıyor. Kursa katılan kursiyerlere model uçak, planör, paraşüt, yamaç paraşütü, yelkenkanat eğitimlerindeki malzemeler veriliyor."

Yurtnaç, kurslara katılmak isteyen öğrencilerin en yakın şubeye gidip başvuru yapmalarının yeterli olduğunu dile getirdi.

Kurslara katılacaklarda aranan şartlar

Planör başlangıç ve A brövesi kursları Eskişehir İnönü Meydan İşletme Müdürlüğünde veriliyor. 12 ile 133 gün arası süren eğitimlerde 7-60 sorti uçuş gerçekleştiriliyor. Eğitimlere katılmak için kurs başlangıç tarihinde 15 yaşını bitirmiş, en az ilköğretim okulu mezunu, 155-190 santimetre boyunda ve 45-90 kilo arasında ağırlığa sahip olmak gerekiyor. Eğitim imkanı haziran ve ekim ayları arasında sağlanıyor.

6 ile 12 gün arası süren paraşüt kursunda T-10 B paraşütüyle yaklaşık 400 metreden bir atlayış yapılıyor. Eğitimler, Antalya Karain, İzmir-Efes Selçuk, Etimesgut Türkkuşu ve Erzincan eğitim merkezlerinde haziran ve eylül ayları arasında veriliyor. Paraşüt kurslarına katılmak için kurs başlangıç tarihi itibarıyla 16 yaşından gün almış, en az ilköğretim okulu mezunu, 150-190 santimetre boyunda ve 48-90 kilo arasında ağırlığa sahip olmak gerekiyor.

Yamaç paraşütü kursları da 12-82 gün sürüyor ve kurs kapsamında 10 ile 65 arasında sorti uçuş yapılıyor. Yamaç paraşütü kurslarına katılmak için de planör ve paraşüt kursuna katılanlardaki özellikler aranıyor. Kurslar haziran ve ekim arasında İnönü ve Erzincan Eğitim merkezleri ve Fethiye'de düzenleniyor.

Yelkenkanat başlangıç kursları ise eylül ve ekim ayları arasında İnönü Meydan İşletme Müdürlüğünce veriliyor. 20 gün süren eğitimde, toplam 50 sorti uçuş yapılıyor. Katılım için 17 yaşından gün almış olmak, 165-195 santimetre arasında boya ve 50-95 arasında kiloya sahip olmak yeterli.

Ayrıca model uçak kursu için en az 14, İHA için en az 12, mikrolight ve gyrocopter için de en az 18 yaşında olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Havacılık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THK, Gençlere Havacılığı Sevdirmek İçin Eğitimler Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
00:03 Kızıldeniz’de tansiyon yüksek Husiler, biri ABD’ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı
09:33 Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış
09:23 Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı Yardımına eski Başkan Obama koştu Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu
09:08 Uyarılar kar etmiyor Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti Uyarılar kar etmiyor! Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti
08:38 Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu
08:07 İsrail’e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 11:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: THK, Gençlere Havacılığı Sevdirmek İçin Eğitimler Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement