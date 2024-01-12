THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yurtnaç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş Geldin" fotoğrafını seçen Yurtnaç, "Gazze: Kanıt" kategorisinde savaşın mağduru çocuklar ve kadınlar olduğu için Ashraf Amra'nın "Yanımda Ol Anne" fotoğrafını tercih ettiğini söyledi.

"Çevre-yaşam" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Yurtnaç'ın tercihi, çevre kirliğine dikkati çektiği için Gerald Anderson'un "Çöpler Arasında" fotoğrafı oldu.

Yurtnaç, "haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından ise dünyanın ve Türkiye'nin gerçeği depremi anlatan Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Yurtnaç, Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" adlı fotoğrafını seçti.

Yurtnaç, bu tür çalışmaları, kurumların, milletin hafızasının kayıtları olarak gördüğünü belirterek, "AA'nın her yıl yaptığı bu çalışma, güzel fotoğraf karelerinin millet hafızasına kaydedilmesi dolayısıyla çok özel." dedi.

Yaşanılan olayların unutulabildiğini ancak bu fotoğraf karelerinin, hafızada canlı kalmasını sağladığını dile getiren Yurtnaç, "Burada fotoğrafı çeken kişinin ustalığıyla yaşayanların anıları canlı kalıyor. Millet olarak bunları unutmamamız lazım. AA'nın her yıl yaptığı bu çalışma yaşananlara değer katıyor. Yaptığınız bu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.