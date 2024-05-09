THK Üniversitesi, 2. Havacılık Bilgi Yarışması düzenledi - Son Dakika
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THK Üniversitesi, 2. Havacılık Bilgi Yarışması düzenledi

THK Üniversitesi, 2. Havacılık Bilgi Yarışması düzenledi

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, havacılık lisesi öğrencileri ile havacılık alanında mesleki ve teknik eğitim veren lise öğrencilerinin katıldığı 2. Havacılık Bilgi Yarışması düzenledi. Yarışma, genel havacılık ve uçak bakım kategorilerinden oluştu ve Türkkuşu Kampüsü'nde gerçekleştirildi. THK Üniversitesi Rektörü Rahmi Er, üniversitenin ülkenin havacılık ve uzay bilimleri alanında uzmanlaşan tek üniversite olduğunu vurgulayarak, Türk Hava Kurumu'nun özel bir yeri olduğunu belirtti. Yarışmanın finalinde dereceye giren takımlara dron hediye edilecek.

09.05.2024 12:54
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Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, havacılık lisesi öğrencileri ile havacılık alanında mesleki ve teknik eğitim veren lise öğrencilerinin katıldığı 2. Havacılık Bilgi Yarışması düzenledi.

Üniversitenin Türkkuşu Kampüsü'nde düzenlenen yarışma, genel havacılık ve uçak bakım kategorilerinden oluştu.

Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nun ev sahipliğinde düzenlen yarışmanın açılışında konuşan THK Üniversitesi Rektörü Rahmi Er, ülkenin havacılık ve uzay bilimleri alanında uzmanlaşan tek üniversite olduklarını vurguladı.

Ülkenin ve dünyanın havacılık ile uzay birimleri alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını aktaran Er, "Türk Hava Kurumunun özel bir yeri var. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında kurulmuş olan Türk Hava Kurumu çatısı altında hayata geçirilen bir üniversite Türk Hava Kurumu üniversitesidir." dedi.

Er, öğrencilerin, tutkusu havacılık olan gençlerin bir araya geldiği üniversitede eğitim görmekten onur duyacağını aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "İstikbal göklerdedir" sözünü hatırlatan Er, göklerini garanti altına alamamış ulusların yarınından emin olamayacaklarını, bu nedenle havacılık ve uzaya büyük önem verdiklerini kaydetti.

Rektör Er'in konuşmasının ardından Türkiye genelindeki havacılık lisesi öğrencilerinin ve havacılık alanında mesleki ve teknik eğitim veren lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada ön elemeler yapıldı.

Ön elemlerin ardından bugün finalistlerin belirleneceği yarışmada, yarın yarışmanın finali yapılacak ve dereceye giren takımlara dron hediye edilecek.

Kaynak: AA

Rektör, Havacılık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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