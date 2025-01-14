THY, Bingazi Seferlerine Yeniden Başladı - Son Dakika
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THY, Bingazi Seferlerine Yeniden Başladı

Türk Hava Yolları, Bingazi'ye haftada 3 seferle uçuşlarına yeniden başladı, 10 yıl aradan sonra.

14.01.2025 11:48
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) Türkiye'nin tarihi bağlarının bulunduğu Libya'nın Bingazi şehrine yönelik seferlerine bugün yeniden başladığını belirterek, "Haftada 3 seferle yolcularımızı Bingazi'ye taşıyacağız." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın yaşadığı konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin avantajlı konumundan en üst düzeyde yararlanabilmek için havacılık alanında büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, "'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket ederek, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. Türkiye, 4 saatlik uçuşla 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde, avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahip. Bu konumun avantajını her zaman kullanıyoruz. THY'miz ile kıtalar arasında uçuşlar yapıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, havacılık sektörünün artık sadece bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda ülkelerin birbirine yaklaşmasını sağlayan, kültürlerin kaynaşmasına vesile olan bir köprü olarak görüldüğünü dile getirdi.

Küresel ölçekte yaşanan tüm gelişmelerin, Türkiye'de havacılık sektörünün hızla büyümesini beraberinde getirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, hava ulaşımının Türkiye'nin ekonomik büyümesinde ve zenginliğinde artarak önem kazanan parçalarından biri haline geldiğini anlattı.

Uraloğlu, Türkiye'nin yolcu sayısının geçen yıl sonunda 236 milyonu aştığını, sayının bu yıl 250 milyonun üstüne çıkmasını öngördüklerini bildirdi.

Bingazi'ye 10 yıl sonra ilk sefer yapıldı

Bakan Uraloğlu, 22 yılda 32 yeni havalimanı inşa ettikleri bilgisini vererek, "Havacılık sektörü küreselleşmenin en önemli aktörlerinden. Bu sektör, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda, sürekli dönüşüme uğramakta ve rekabet de buna paralel artıyor. Ülkemizde iç hatlarda 58 noktaya, dış hatlarda ise 349 noktaya hava yoluyla ulaşılıyor. Bakanlık olarak hava yolu işletmelerinin dış hatlarda sefer artışlarına nasıl yardımcı oluyorsak iç hatlarda da her zaman gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süren görüşmeler sonucu Şili'nin başkenti Santiago'ya 18 Aralık 2024 itibarıyla seferlerin yeniden başladığını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"THY'miz ile İstanbul-Sao Paulo-Santiago hattında haftalık 4 frekans olarak seferlere başladık. Böylelikle, THY, Şili'ye ilk kez sefer gerçekleştirmiş oldu. Öte yandan THY, 4 Aralık 2024 itibarıyla da İstanbul-Kuala Lumpur-Sidney hattında seferlerine de başladı. Melbourne'ün ardından başlayan Sidney seferleri Avustralya kıtasında ikinci yeni nokta oldu. Böylece geçen senenin sonunda dış hatlardaki uçuş noktası sayımızı 349'a çıkarmış olduk. THY, tarihi bağlarımızın olduğu Libya'nın Trablus seferlerine devam ediyor. THY'miz Libya'nın Bingazi şehrine seferlerine de bugün itibarıyla tekrar başladı. Haftada 3 seferle yolcularımızı Bingazi'ye taşıyacağız. THY, Bingazi seferlerine 5 Mayıs 2009'da başlamıştı ve 5 Ocak 2015'te uçuşlar askıya alınıncaya kadar olan dönemde düzenli seferler gerçekleştirmişti. 10 yıldır aktif uçuş yapılmayan Bingazi seferleri aradan geçen sürenin ardından tekrar başlamış oldu."

Kaynak: AA

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