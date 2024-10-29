THY, Cumhuriyet Bayramı İçin Özel Video Paylaştı - Son Dakika
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THY, Cumhuriyet Bayramı İçin Özel Video Paylaştı

THY, Cumhuriyet Bayramı İçin Özel Video Paylaştı

Türk Hava Yolları, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü için hazırladığı videoyu sosyal medya platformu X'te özel 'custom like' uygulaması ile paylaştı ve Türkiye'de bu uygulamayı kullanan ilk marka oldu. THY, kutlama tweetinin beğeni butonuna tıklayanlara Türk Bayrağı sürprizi sunarak bu özel günde anlamlı bir projeye imza attı.

29.10.2024 10:39
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Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla hazırladığı videoyu sosyal medya platformu X mecrasında özel 'custom like' ile paylaşarak bu uygulamayı Türkiye'de kullanan ilk marka oldu

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan THY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eski adı Twitter olan 'X' sosyal medya platformunda özel bir projeye imza attı. Proje kapsamında, THY hesabından paylaşılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama tweetindeki 'beğeni' butonuna tıklayan takipçiler, Türk Bayrağı sürpriziyle karşılaştı. Bu tweetle Türk Hava Yolları, X platformundaki 'custom like' uygulamasını Türkiye'de kullanan ilk marka oldu.

ÖZEL GÜNE ÖZEL PROJE

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Millet iradesinin tescili, bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyetimizin ilanının 101'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ile kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu özel gün kapsamında hayata geçirdiğimiz özel projelerimizi de beğenilerinize sunuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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