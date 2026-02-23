THY'den Bağdat'ta İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

THY'den Bağdat'ta İftar Programı

23.02.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY, Bağdat'ta iftar programı düzenleyerek Irak-Türkiye havacılık işbirliğini vurguladı.

Türk Hava Yolları (THY) Bağdat Ofisi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta iftar programı gerçekleştirdi.

Programa Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, THY Bağdat çalışanları, basın çalışanları ve Iraklı bazı içerik üreticileri katıldı.

İftar programı sonrası basın açıklaması yapan Büyükelçi İnan, Irak ve Türkiye arasında diğer alanda olduğu gibi havacılık alanında da işbirliğinin geliştiğini ifade ederek, THY'nin Irak'ın birçok kentine uçuş düzenlediğini belirtti.

İftar programında 350 kişiyi ağırlayan THY'nin Necef, Basra ve Erbil'de de benzer etkinlikler düzenleyeceğini kaydeden İnan, Irak ile Türkiye ilişkilerine katkısından dolayı THY'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Etkinlikler, Diplomasi, Havacılık, Türkiye, Güncel, Bağdat, İftar, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'den Bağdat'ta İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
20:37
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan sonra iki kötü haber daha
Fenerbahçe'ye Skriniar'dan sonra iki kötü haber daha
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 22:12:18. #7.11#
SON DAKİKA: THY'den Bağdat'ta İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.