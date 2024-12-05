THY'nin Başarı Hikayesi Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

THY'nin Başarı Hikayesi Konferansı

THY\'nin Başarı Hikayesi Konferansı

Erzincan'da düzenlenen konferansta THY'nin durumu ve hedefleri ele alındı.

05.12.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) "5 Uçaktan 6 Kıtaya" konulu konferans gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen konferansa katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Hava Yollarını (THY) halka arz ettirmekle devletin mevzuatından şirketi kurtardıklarını ve millete mal ettirdiklerini söyledi.

Havacılıkta serbestleşme kararının verilmesi ve THY'nin küresel bir marka haline gelmesinin çok kolay olmadığını ifade eden Yıldırım, THY'nin dünyada ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran bir marka olarak yoluna devam etmesi için çalıştıklarını belirtti. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünya ile rekabet edeceksiniz 'Hava yolu, halkın yolu' diyeceksiniz ve bir uçağın bir arızasını gidermek için böylesine anlamsız, aptalca bir mevzuata tabi olacaksınız. İşte orada bu kararı verdik. Dedim ki bu şirket bu şekilde yürüyemez. Bu şekilde devam ederse batmaya mahkumdur. ya da ay yıldızlı bayrağımızı bütün dünyada dalgalandıracak küresel bir marka olacak. Bugün bütün kıtalarda bayrağımızı dalgalandıran, hepimizin göğsünü kabartan bir şirketimiz var. THY'nin 1933'de 5 uçağı vardı ve toplam koltuk kapasitesi 19'du. Allah rahmet eylesin Vecihi Hürkuş o yıllarda Avrupa ülkelerinin dahi henüz hayal edemediği zamanlarda yerli uçak yapımı için kolları sıvamış ve bunu da başarmıştır. 8 tanede Hollanda'ya uçak siparişi almış. Sırf tek parti zihniyetiyle ters düştüğü için batırdılar. O gün Türk Havacılık tarihimiz kara bir günü yaşamıştır. Eğer o uçaklar devam etseydi daha güzel şeyler olurdu. Bu bir hainliktir, başka bir şey değildir. Siyaset bu değildir, siyaset ülke menfaati için millete hizmet söz konusu olunca partilerin bir önemi yoktur."

Yıldırım, Türkiye'nin bir ateş çemberi içerisinde olduğunu ifade ederek, "Kuzeyde, güneyde savaşlar var, istikrarsızlıklar var. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ülkemizi gerek terör gerekse bölgesel ihtilaflara karşı istikrar içerisinde, barış içerisinde Türkiye'yi 'Türkiye 100 Yılına' taşımak en büyük hedefimizdir." diye konuştu.

TDT Aksakalılar Konsey Başkanı olarak Türk devletlerine gittiğinde Türk dünyasında özellikle genç kuşakların yönünü Türkiye'ye döndüğünü gördüklerini dile getiren Yıldırım, "Türkiye'yi model olarak görüyorlar ve bu bakış açışı da Türkiye'ye büyük sorumluluk yüklüyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Amacımız emperyalist ülkelerin yaptığı gibi işler yapmak değil. Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya'da, kadim Türk coğrafyasında refahı artırmak, kardeşliği geliştirmek, ekonomiyi büyütmek ve bölgesel ihtilafları, sorunları ortadan kaldırmak. Bunun için canla, başla Türk Devletleri Teşkilatları elinden geleni yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de THY'nin başarı hikayesini ve küresel ölçekteki büyüme stratejilerini aktardı.

Son 4 yıldır Avrupa'nın en iyi hava yolu unvanına sahip olduklarına değinen Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

"TDT Aksakallılar Konseyi Başkanımız Binali Bey ile çalışma şerefene nail olduk ve bu yaptıklarımızın büyük bir kısmını Binali Bey zamanında gerçekleştirdik. Bununla birlikte de Türk Hava Yolları dünyada bir numara olma yolunda büyük bir gayretle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bunu biraz da sivil havacılığın tarihçesi birazda Türk Hava Yollarının tarihçesi ile anlatmamız gerekiyor. Bu Türk milletinin gururu, Türk milletinin havacılıktan serüveni. Hepimizin gurur duyacağı şey, bunun Türk milleti olarak ortak gururumuz olmasıdır."

Konuşmaların ardından Ekşi, "5 Uçaktan, 6 Kıtaya" konulu konferansta, THY'nin geçmişten günümüze çalışmaları hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Konferansa, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, kurum müdürleri, akademik personeller ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Binali Yıldırım, Konferans, Havacılık, erzincan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'nin Başarı Hikayesi Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:18 Tutuklanan protestocu gençlerin ’Cezaevinde başörtülerinin kesildiği’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
09:24 Şevval Şahin’in transparan kıyafeti geceye damga vurdu Şevval Şahin'in transparan kıyafeti geceye damga vurdu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
08:54 Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor
08:26 İran güne art arda depremlerle başladı İran güne art arda depremlerle başladı
08:23 En düşük emekli maaşı kaç lira olacak İşte masadaki rakam En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 21:19:46. #1.12#
SON DAKİKA: THY'nin Başarı Hikayesi Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.