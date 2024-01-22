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THY Pilotu Alper Gezeravcı'nın Uzaya Gidiş Anonsu Ailesini Gururlandırdı - Son Dakika
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THY Pilotu Alper Gezeravcı'nın Uzaya Gidiş Anonsu Ailesini Gururlandırdı

THY pilotu, Miami-İstanbul seferinde yaptığı anonsla uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı kutladı. Gezeravcı'nın ailesi, tarihi anı tanıklık etmek için ABD'ye gitmişti. THY'nin Miami seferiyle Türkiye'ye dönerken pilotun anonsuyla hem şaşırdılar hem de gururlandılar. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da tebriklerini paylaştı.

THY Pilotu Alper Gezeravcı\'nın Uzaya Gidiş Anonsu Ailesini Gururlandırdı
22.01.2024 - 12:14,
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TÜRK Hava Yolları (THY) pilotunun Miami- İstanbul seferinde yaptığı anons uzaya giden ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın anne ve babasını gururlandırdı.

Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle uzaya giden ilk Türk Astronot olan Alper Gezeravcı'nın ailesi, tarihi ana tanıklık etmek için ABD'ye gitmişti. Anne Sıddıka Gezeravcı ve baba Ali Gezeravcı, daha sonra THY'nin Miami seferiyle Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye dönüş yolunda THY pilotu, uçak içerisinde yaptığı bilgilendirme anonsu sonrası Gezeravcı ailesi hem şaşırdı hem de gururlandı. THY pilotu yaptığı anonsta, "Dün gece Türkiye saati ile 00: 49'da milli gururumuz, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya uğurladık. Biz bu uçuşu gerçekleştirmekte iken, Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran astronotumuzu taşıyan uzay aracı, 35 saat 30 dakikalık yolculuğun ardından uluslararası uzay istasyonuna Türkiye saatiyle 12: 19'da kenetlenecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Uzay Bilim misyonunun gerçekleşmesine liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

BOLAT'TAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Tebrik ediyorum. Ama asıl tebrik, eskiden bizde de 7 yıl pilotluk yapmış kaptanımız Alper Gezeravcı'ya, ailesine, hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ailenin dönüş yolunda, bu ufak jesti organize eden çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürlerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: THY Pilotu Alper Gezeravcı'nın Uzaya Gidiş Anonsu Ailesini Gururlandırdı - Son Dakika
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