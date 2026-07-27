THY Pilotundan Şampiyon Voleybol Takımına Tebrik - Son Dakika
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THY Pilotundan Şampiyon Voleybol Takımına Tebrik

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THY pilotu, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın şampiyonluğunu uçakta yaptığı anonsla kutladı.

2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türk Hava Yollarının TK171 sayılı Hong Kong-İstanbul seferiyle yurda döndü.

PİLOTTAN SÜRPRİZ ANONS

Uçuş sırasında uçağın pilotu, şampiyon sporcular ve teknik heyet için sürpriz bir anons yaptı.

Pilot, yaptığı anonsta, "Değerli yolcularımız ve Filenin Sultanları, şu anda bulutların üzerinde hep birlikte büyük bir gururu paylaşıyoruz. Sahada gösterdiğiniz inanç, azim ve mücadeleyle sadece şampiyonluğu değil, 85 milyonun gönlünü de bir kez daha kazandınız. Türk kadınının gücünü ve başarısını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiniz. Bizlere yaşattığınız bu büyük gurur ve mutluluk için şahsım, ekibim ve Türk Hava Yolları ailesi adına her birinize gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MİLLİ SPORCULAR DA YOLCULAR DA ALKIŞLARLA KARŞILIK VERDİ 

Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, pilotun Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı tebrik anonsuna milli sporcuların ve yolcuların alkışlayarak karşılık verdiği görülüyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY Pilotundan Şampiyon Voleybol Takımına Tebrik - Son Dakika

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