THY Uçağında Kaza: 267 Yolcu Güvende - Son Dakika
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THY Uçağında Kaza: 267 Yolcu Güvende

11.06.2026 20:46
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İstanbul-Antalya seferindeki THY uçağı, Antalya'da park ederken kanadı direğe çarptı. 267 yolcu güvenle tahliye edildi.

(İSTANBUL) - Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Antalya seferini yapan yolcu uçağının, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Uçakta bulunan 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi uçağın park yerine yanaşması sırasında olayın yaşandığını bildirdi.

Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Olayda hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Üstün, teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Türk Hava Yolları, Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Antalya, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY Uçağında Kaza: 267 Yolcu Güvende - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Reşat 35yörük Reşat 35yörük:
    çok şükür hiç kimsenin ağır yaralanması olmadı! bu tür olaylar çok ciddi olabilirdi! havalimanındaki güvenlik prosedürleri ciddi bir şekilde incelenmeli! bu tür kazalar tekrar yaşanmaması için mutlaka düzenlemeler yapılmalı! hava taşımacılığında standardlara uyulması şart 0 0 Yanıtla
  • Konuralp Asci Konuralp Asci:
    yine de yolcu kaybı olmadı sonuçta önemli olan bu zaten uçak değiştirilir geçeriz 0 0 Yanıtla
  • Pınar Başabela Pınar Başabela:
    ya böyle şeyler olur işte uçakta herkes güvende kalmışsa sorun yok zamanında tahliye ettikleri için iyi olmuş da kanadı nasıl vuruyor havalimanında bilemeyim 0 0 Yanıtla
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