Ticaret Bakanı Bolat, İran'la ticaretin bölge istikrarına katkı sağlayacağını bildirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin, iki ülkenin refahının yanı sıra bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağına inandıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid Ali Medenizade??????? ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ele alınan konulara ilişkin bilgi veren Bolat, "Görüşmemizde, köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz komşumuz İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin, iki ülkenin refahının yanı sıra bölgemizin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.