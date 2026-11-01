Ticaret Bakanı Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi açılışına katılacak - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi açılışına katılacak

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin açılış törenine katılacak. AA gündeminde ayrıca Yemen ve Gazze'deki gelişmeler, ABD-İran gerilimi ile Süper Lig maçları ve İstanbul Maratonu yer alıyor.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi"nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına, Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor, Trabzonspor-Gaziantep FK, İstanbul Başakşehir-Samsunspor ve Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Diyarbakır/13.30/Trabzon/İstanbul/16.00/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor, İstanbulspor-Mardin 1969 ve Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor müsabakalarıyla sürecek.

(Sivas/13.30/Ankara/İstanbul/16.00/Muğla/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 9. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 9. hafta maçları sona erecek.

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta, 6 müsabakayla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına, Esenler Erokspor-Türk Telekom, Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ ve Bursaspor Basketbol-Karşıyaka karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/Bursa/18.00)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Turgutlu Belediyespor-BOTAŞ ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.

(Manisa/14.00/Kayseri/16.00)

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları yapılacak. Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ-VakıfBank, Zerenspor-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo, Göztepe Yuppo-Kuzeyboru, Eczacıbaşı Peron İstanbul-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-İlbank ve Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana müsabakaları oynanacak.

(Afyonkarahisar/15.00/Ankara/Bursa/İzmir/16.00/İstanbul/16.00/16.00/19.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe, Odunpazarı-MC Sistem Yozgat, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Yalıkavakspor-Ortahisar Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(Bursa/Eskişehir/Manisa/15.00/Muğla/17.00)

10- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü ayağı Cumhuriyet Kupası, Adalar Parkuru Coğrafi Yarış ile tamamlanacak. Cumhuriyet Kupası ve 2025 Trofesi Ödül Töreni Fişekhane'de yapılacak.

(İstanbul/12.00/19.00)

11- Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu koşulacak.

(İstanbul/08.30)

12- MotoGP'nin on dokuzuncu ayak yarışı Malezya'da yapılacak.

(Sepang/10.00)

13- Formula 1 2026 sezonunun on dokuzuncu ayağı Meksika Grand Prix'sinde sıralama turları ve yarış gerçekleştirilecek.

(Meksiko/00.00/23.00)

***

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Kaynak: AA
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