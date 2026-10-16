Bolat, Kamboçya Ticaret Bakanı ile görüştü; hedef ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak - Son Dakika
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Bolat, Kamboçya Ticaret Bakanı ile görüştü; hedef ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile İstanbul'da bir araya geldi. İki ülke, 2025'te 400 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor; tarım, savunma sanayi, enerji, gıda işleme ve altyapıda işbirliği güçlendirilecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olarak Türkiye'de bulunan Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in ziyareti vesilesiyle Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin ve öncesinde Manet'in katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Kamboçya İş Forumu'nun, ülkeler arasında yeni işbirliği kapılarının aralanmasında büyük adım olacağına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"2025'te 400 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde artırarak 1 milyar dolara çıkarmayı ortak hedef olarak belirledik. Türkiye ve Kamboçya olarak, tarım, savunma sanayi, enerji, gıda işleme ve altyapı sektörlerindeki potansiyelimizi artırmayı ve iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA
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