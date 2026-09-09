Ticaret Bakanı Bolat: Tekstilde dünya ihracatından Türkiye 31 milyar dolar pay aldı

TEXHIBITION Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tekstil ve konfeksiyon sektörünün dünyadaki ihracat hacmi geçen yıl 858 milyar dolar oldu. Türkiye buradan 31 milyar dolar pay aldı. Bu da yüzde 3.6'lık bir paya tekabül etmektedir. Tekstil ve hammaddeleri alanındaki ihracatımız 9.4 milyar dolardı. Hazır giyim konfeksiyon ihracatımız 18.6 milyar dolardı. Buna halı ve kaplamaları sektöründe 2.9 milyar doları ve yaklaşık 3 milyar dolara yakın ev tekstilini eklediğimizde büyük bir sektörümüz bulunmakta. Bu yıl 45 milyar liralık destekleme fiyat istikrar fonu ihracat desteklerimiz ödeniyor. 33 milyarı mal ihracatına, 12 milyar lirası hizmet ihracat sektörlerine harcanıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) İTKİB Fuarcılık A.Ş iş birliğiyle düzenlenen TEXHIBITION Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı açılış törenine katıldı. Törende Bakan Bolat'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, İTHİB Başkanı Ahmet Şişman, ihracatçı birlikleri ile ticaret ve sanayi odalarının başkanları, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı. Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler fuar alanını gezdi.

'6 YILDIR KESİNTİSİZ EKONOMİK BÜYÜME SAĞLANDI'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hükümetimizin şu son 5 yılında depremler, salgınlar, komşularımızdaki kuzeyde, güneyde, doğudaki savaşlar, enerji krizleri, MTI'a fiyat krizleri, gıda krizleri gibi birçok olumsuzluklar yaşandı. Gelinen noktada baktığımızda Türkiye ekonomisinin Covid'in başladığı 2020 dahil olmak üzere hep artıda büyüdüğünü, ikinci çeyrekte yüzde 2.3 real büyüme kaydettiğimizi, yıl ortalaması olarak ilk yarı yılda yüzde 2,5 büyüdüğümüzü memnuniyetle söyleyebiliriz. Tam 24 çeyrek, bu da 6 yıldır kesintisiz ekonomik büyüme sağlandı. İkinci çeyrek yüzde 2.3 büyümenin 0,6 puanı net mal ve hizmet ihracatı katkısından geldi. Bu çok önemli bir gelişme. Net mal ihracatının ekonominin büyümesinde lokomotiflik yapması. Yatırımlar yine son 7 çeyrektir büyümeye katkı yapıyor" dedi.

'TÜRKİYE BİR TEDARİK, ÜRETİM, LOJİSTİK ÜSSÜ OLARAK PARLAMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Bolat, "İhracatımızı açıkladık. Bu yılın 8 ayının 5'inde aylık rekorları kırıldı. Nisan, Haziran, Temmuz ve Ağustos, 4 ayda rekorlar kırıldı; 8 ayın beşinde de aylık ihracat artışları sağlandı. Son 40 ayın 29'unda aylık artışlar sağlandı, son 40 ayın 22'sinde aylık rekorlar kırıldı. Burada Türkiye Yüzyılı hedefi Cumhurbaşkanımızın vizyonu, biz bunu ticaretin yüzyılı yapmaya kararlıyız. Özellikle bu yılın ilk 8 ayında baktığımızda 185 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık ve bu yüzde 4,2'lik bir artış oldu. Ağustos ayı batıda tamamen kapalı tatil dönemi olmasına rağmen 1 milyar 750 milyon dolar ihracat artışı sağlayarak yüzde 8,1 artış oldu. Son 12 ayda da mal ihracatımız 280,3 milyar dolara yükseldi. Hedefe 1,7 milyar dolar kaldı, önümüzde 4 ay var, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık inşallah bunları da tamamlayacağız. Petrol ve enerji ürünleri diğer petrokimya ürünleri, gübre gibi birçok emtialar, gıda ürünlerinde dünya piyasalarında ciddi karışıklıklar var. Bölgemizdeki sıcak savaşlar can yakıcı, navlun fiyatlarına lojistik bağlantılarına olumsuz tesirler yapıyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye bir tedarik üssü, üretim üssü, lojistik üssü olarak parlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE FUARCILIKTA 7,5 MİLYAR AVROLUK BİR EKONOMİK SEKTÖR OLUŞTU'

Bakan Bolat, "Türkiye aynı zamanda bir fuarlar merkezi haline geldi. Türkiye'de fuarcılıkta 7,5 milyar avroluk bir ekonomik sektör oluştu ve bunun gayri safi yurt içi hasılasına veya direkt katkısı 4 milyar avro. Hedefimiz bu rakamları çok daha yukarılara taşımak. Bu yıl konfeksiyonda olsun hazır giyim ve tekstilde uçağın burnu yükselmeye başladı ve ihracat rakamlarında artıya geçiş görülüyor. Yıl sonunda bunu çok daha belirgin bir şekilde göreceğiz. İstihdamı koruma noktasında da 2026 yılı tekstil ve giyimde istihdamı koruma anlamında da stabil bir yıl olarak görülüyor. Türkiye tekstil ve giyimde bir dünya oyuncusudur, kalite olarak, marka olarak, tasarım olarak ve hızlı teslimat olarak sektörde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Dünya tekstil ihracat liginde dördüncü, dünya hazır giyim ihracat liginde sekizinci büyük ülke konumundayız" dedi.

'TEKSTİL VE HAMMADDELERİ ALANINDAKİ İHRACATIMIZ 9.4 MİLYAR DOLAR'

Bakan Bolat, "Tekstil ve konfeksiyon sektörünün dünyadaki ihracat hacmi geçen yıl 858 milyar dolar oldu. Türkiye buradan 31 milyar dolar pay aldı. Bu da yüzde 3.6'lık bir paya tekabül etmektedir. Tekstil ve hammaddeleri alanındaki ihracatımız 9.4 milyar dolardı. Hazır giyim konfeksiyon ihracatımız 18.6 milyar dolardı. Buna halı ve kaplamaları sektöründe 2.9 milyar doları ve yaklaşık 3 milyar dolara yakın ev tekstilini eklediğimizde büyük bir sektörümüz bulunmakta. Bu yıl 45 milyar liralık destekleme fiyat istikrar fonu ihracat desteklerimiz ödeniyor. 33 milyarı mal ihracatına, 12 milyar lirası hizmet ihracat sektörlerine harcanıyor. Geçen yıl bu fuar için 136 milyon lira, bu yıl da mart ayındaki TEXHIBITION için 68 milyon lira destek kapsamında finansman verdik. Bin 324 ihracatçımızı desteklemiş olduk. Bu hafta finansman imkanları bakımından Reeskont ihracat kredilerinin maliyetinin düşmesi için banka ve sigortacılık muameleleri vergisi Cumhurbaşkanımızın kararıyla kaldırıldı. Bu daha önce sadece Eximbank'tan alınan ve kısa vadeli krediler için kaldırılmıştı. Şimdi bütün bankalardan alınan ihracat reeskont kredileri ve orta uzun vadeli krediler içinden de kaldırılmış oldu. Bunun anlamı 6 milyar lira net bir katkıdır. İstihdamı korumak için 2025 başında 5 sektöre ve kobilere işçi, çalışan başına 2 bin 500 lira destek verildi. 2023-2026 yılları arasında 180 milyar lira, yaklaşık 5 milyar dolarlık destek ödemesi ihracatçılarımıza gerçekleştirildi. Sadece bu sene şu saate kadar 61 milyar lira bu desteklerden verildi. 2026 yılı içinde asgari ücret desteği anlamında 465 milyar lira hükümetin imalat sektörüne bu destekleri gerçekleştirildi. Biz hep birlikte sizlerle aynı Türkiye milli takımının oyuncularıyız. Başarılı olursa kazanan Türkiye'miz ve halkımız olacak. Doğru yolda ilerliyoruz. Bu sene ihracat hedeflerimiz fazlasıyla tutacak. Gelecek yıl içinde OVP hedeflerini tutturmaya sizlerle beraber mücadele edeceğiz, koşturacağız. Bu fuarlar Türkiye'nin alın terinin, başarısının, üretim gücünün yansımasıdır" diye konuştu.