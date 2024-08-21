Ticaret Bakanı Bolat, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zonguldak'a gelerek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bolat, öğlen saatlerinde Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti ve görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

21.08.2024 15:50
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Ticaret Bakanı Bolat, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti

ZONGULDAK - Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi ziyaret ve incelemeler için Zonguldak'a geldi.

İlk olarak Ereğli ilçesinde fabrika açılışına katılan Bolat öğlen saatlerinde Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Bolat'ı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Orhan Kaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti Milletvekili Ahmet Çokakoğlu, Saffet Bozkurt, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli ve Ticaret İl Müdürü İsmail Maden karşıladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Valilik anı defterini imzalayarak makama geçti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Bolat, Zonguldak Valiliği\'ni ziyaret etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Bolat, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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