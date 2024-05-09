Ticaret Bakanı, İsrail Dışişleri Bakanının açıklamalarını yalanladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanı, İsrail Dışişleri Bakanının açıklamalarını yalanladı

Ticaret Bakanı, İsrail Dışişleri Bakanının açıklamalarını yalanladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticaret kısıtlamalarını kaldırdığı iddiasını yalanladı. Bakan Bolat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması şartlarının sağlanmadığı sürece ticaretin durdurulacağını belirtti.

09.05.2024 17:33
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(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticaret kısıtlamalarıyla ilgili, "Erdoğan geri adım attı ve birçok ticari kısıtlamayı kaldırdı. Bundan çıkarılacak ders açık: bir diktatörün tehditlerine boyun eğmemeliyiz" sözlerine yaptığı açıklamayla yanıt verdi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözlerinin gerçekle ilgisi olmadığını belirten Bakan Bolat, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticaret kısıtlamalarını kaldırdığını iddia etti. Katz paylaşımında, "Erdoğan geri adım attı ve birçok ticari kısıtlamayı kaldırdı. Bundan çıkarılacak ders açık: Bir diktatörün tehditlerine boyun eğmemeli, alternatifler yaratmalı ve her an her şeyi durdurabilecek Müslüman Kardeşler'in adamına bel bağlamamalıyız" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Ticaret Bakanı Bolat ise bunu yalanladı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir."

Ticaret Bakanlığı 9 Nisan 2024 tarihinde yaptığı yazılı açıklama ile 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatının kısıtlandığını duyurmuş; 2 Mayıs'ta ise "İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde" durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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