Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genç MÜSİAD Kongresi\'ne katıldı

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Genç MÜSİAD öncülüğünde Şişli'de düzenlenen 8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'ne katıldı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel'in de katıldığı programda Bakan Bolat, genç girişimcilere konuşma yaptı. Bakan Bolat, "Bizim de bugün toplam ihracatımızda yüzde 1.5'luk pay oluşturan e-ticaretin, e-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedefimiz var. Artık milyonlarca kargo, kargo şirketleri aracılığıyla ithalatçılara, müşterilere ulaşabilmekte." diye konuştu. Bakan Bolat, "2023 sonu itibariyle tam 140 bin ihracatçımızla, 256 milyar dolar mal ihracatı ve 100 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşarak ülkemize 356 milyar dolar döviz kazandırdık. İnşallah bu yıl 2024'te 267 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genç MÜSİAD öncülüğünde Şişli'de düzenlenen 8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'ne katıldı. Bakan Bolat burada yaptığı konuşmada, "Bizim de bugün toplam ihracatımızda yüzde 1.5'luk pay oluşturan e-ticaretin, e-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedefimiz var. Artık milyonlarca kargo, kargo şirketleri aracılığıyla ithalatçılara, müşterilere ulaşabilmekte." diye konuştu. Bakan Bolat, "İnşallah bu yıl 2024'te 267 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"2022'DE 32 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ"

Uluslararası Genç İş Adamları Kongresinde konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Küresel ticaretin geleceği; dijitalleşme, yapay zeka ve e-ticaret, küresel ticaretin şekillendirilmesinde kilit faktörlerdir. 1990'da dünyadaki ihracat toplamı 1 trilyon dolardı. Geçen yıl yani 33 yıl sonra 2022'de 32 trilyon dolara yükseldi. Bunun 25 trilyon doları mal ihracatı, 7 trilyon doları da hizmetler ihracatıydı. 2023'te bu rakam 31 trilyon dolara geriledi, zor bir yıldı. Dünya üretiminin çok yavaşladığı, durgunluk batıda hakimdi. Dünya ticaretinde bulunan olumsuz etkilendi. Bunları dikkate almak gerekiyor ama dijitalleşme süreci, yapay zeka ve e-ticaret küresel ticareti artıracak. Bizim de bugün toplam ihracatımızda yüzde 1.5'luk pay oluşturan e-ticaretin, e-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedefimiz var. Artık milyonlarca kargo, kargo şirketleri aracılığıyla ithalatçılara, müşterilere ulaşabilmekte. Bu şekilde gümrükleri, sınırları aşmaları mümkün olmakta" ifadelerini kullandı.

"2003'TEN 2023'E AŞAĞI YUKARI 262 MİLYAR DOLAR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GELDİ"

"Türkiye Cumhuriyeti olarak ikinci yüzyılımıza girdiğimiz bu günlerde, Türkiye Yüzyılı'ı sizlerle hep beraber inşa edeceğiz" sözleriyle konuşmasına devam eden Bolat, "Bu hedefimiz doğrultusunda biz Ticaret Bakanlığı olarak birinci görevimiz, mal ve hizmet ihracatının artırılmasına her yıl için katkıda bulunmak, her ay bir yılın öncesinin aynı ayından daha fazla ihracat yapmak bizim çok sade bir hedefimiz. ve mümkün olduğunca da zorunlu olmayan ithalat noktasında da Türkiye'de yerli ve milli üretime zarar veren, haksız ticari uygulamalarla ülkemize girmeye çalışan ithal ürünler konusunda da tabii aktif bir ticaret politikası araçları uyguluyoruz. Bu noktada uluslararası doğrudan yatırımlara da çok önem veriyoruz. 1950'den 1980'e kadar Türkiyemize 1 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gelmişti. 1980'den 2002 yılına kadar ülkemize 14.6 milyar dolar doğrudan yatırım gelmişti. Güzel olan 2003'ten 2023'e kadar aşağı yukarı 262 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi. 2002'de 5 bin olan uluslararası yatırımcı firma sayısı 2023 yılı sonunda 80 bin küsüre ulaştı. Türkiye'nin ihracatının yüzde 30'unu uluslararası doğrudan yatırımcılar yapmakta. Bu açıdan biz ülkemize, üretim yapan, istihdam yapan, katma değer üreten, vergi ödeyen ve ihracatımızın artmasını sağlayan, doğrudan yatırımları da desteklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

"2023 SONU İTİBARİYLE ÜLKEMİZE 356 MİLYAR DOLAR DÖVİZ KAZANDIRDIK"

Bakan Bolat, "2002'de 230 milyar dolardan geçen Eylül ayı sonu itibariyle 1 trilyon 75 milyar dolar milli gelire ulaştık ve 3 bin dolar kişi başına milli gelirden 12 bin 650 dolar kişi başına milli gelire ulaştık. 1 Mart'ta 2023'ün tamamı için netice ortaya çıkacak. İnşallah daha az olmayacak, daha çok olacak diye tahmin ediyoruz. İhracatta Türkiye, 1980'de 2.9 milyar dolar ve özellikle dokuma ürünleriyle kuru incir, fındık, tütün ve kuru üzüm ihraç eden bir ülke iken 2002'de 36 milyar dolara yükselen ve 1980'de bin ihracatçıyla yola çıkarken 2002'de 34 bin ihracatçı vardı. 2023 sonu itibariyle tam 140 bin ihracatçımızla ve 256 milyar dolar mal ihracatı ve 100 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşarak ülkemize 356 milyar dolar döviz kazandırdık. İnşallah bu yıl 2024'te 267 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz. Dış ticaret açığımızı da 2022'de 110 milyar dolardan geçen yıl 106 milyar dolara düşürdük. Bu sene şu an itibariyle 98 milyar dolara düşürdük yıllık bazda. Bunu daha da aşağılara çekmeye kararlıyız. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.