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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. İnşaat sektörünün önemli bir temsilcisi olan İMKON ile yapı denetimi, kentsel dönüşüm ve deprem güvenliği gibi konuları ele aldıklarını belirten Bakan Bolat, müteahhitlik mesleğinin niteliğini artırma ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlama adımlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi
15.01.2024 - 20:27,  Güncelleme: 20:31
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ticaret Bakanlığımızda bir araya geldik. İMKON, Türkiye inşaat sektörünün önemli bir temsilcisi olarak, kentsel dönüşüm, yapı denetimi ve deprem güvenliği gibi hayati konularda aktif rol oynamakta. Görüşmemizde, sektördeki gelişmeler, deprem riski yoğun bölgelerde yapı stoklarının iyileştirilmesi ve inşaat maliyetlerinin düşürülmesi konularına odaklandık. Müteahhitlik mesleğinin niteliğini artırma ve sektörün daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması yönünde atılabilecek adımları ele aldık" dedi.

Kaynak: DHA
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Ömer Bolat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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