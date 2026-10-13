Ticaret Bakanlığı Ortaköy'de fiyat listesi olmayan mekana 135 bin 82 lira ceza kesti - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı Ortaköy'de fiyat listesi olmayan mekana 135 bin 82 lira ceza kesti

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Ticaret Bakanlığı Ortaköy\'de fiyat listesi olmayan mekana 135 bin 82 lira ceza kesti
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Ticaret Bakanlığı Müşaviri Bekir Kaplan, İstanbul Ortaköy'de eğlence mekanına fiyat listesi bulundurmadığı için 135 bin 82 lira ceza uygulandığını bildirdi. Denetimin CİMER başvurusu üzerine yapıldığını, tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin süreceğini belirtti.

(İSTANBUL) - Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, İstanbul Ortaköy'de CİMER başvurusu üzerine yapılan denetimde kapı girişinde ve masalarda fiyat listesi bulundurmayan işletmeye 135 bin 82 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de faaliyet gösteren bir 'yeni nesil' eğlence mekanında, CİMER başvurusu üzerine Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, işletmenin kapı girişinde ve masalarda fiyat listesi bulundurmadığı tespit edildi. Bu durumun Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı olması nedeniyle işletmeye 135 bin 82 TL idari işlem uygulandı. Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, şeffaf fiyatlandırmayı sağlamak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Tüketicinin hakkını koruyor, kurallara aykırı uygulamalara geçit vermiyoruz."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı Ortaköy'de fiyat listesi olmayan mekana 135 bin 82 lira ceza kesti - Son Dakika
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