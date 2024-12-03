Tiflis'te Protestolar Büyüyor - Son Dakika
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Tiflis'te Protestolar Büyüyor

Gürcistan'da AB müzakerelerinin durdurulması kararına karşı protestolar sürerken, polis müdahale etti.

03.12.2024 00:46
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki gösterilerde parlamento binasının ön tarafını kuşatmaya çalışan göstericilere polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmeye başladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 28 Kasım'da askıya alma kararına karşı başlayan gösteriler başkent Tiflis başta olmaz üzere ülkenin farklı şehirlerinde 5. gününde de devam etti.

Gece saatlerinde Tiflis'te parlamentonun önünde yeniden toplanan binlerce kişi, hükümetin kararını protesto etmeyi sürdürdü.

Parlamento binasının ön tarafını kuşatmaya çalışan göstericilerin, binanın önünde geniş güvenlik önlemleri alan polise havai fişek ve taşlar atması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederek gece yarısına doğru göstericileri binanın önünden geri çekilmek zorunda bıraktı.

Şota Rustaveli Caddesi'ne doğru geri çekilen göstericiler, burada yeniden barikatlar kurmaya başladı.

Güvenlik güçleri, bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Eylemlerde 113 polis yaralandı

Gürcistan Ombudsmanı Levan İoseliani, yaptığı açıklamada, polisin, son günlerde gözaltına alınan göstericilerin çoğuna şiddet uyguladığını açıklamıştı.

İoseliani, "156 kişiyi ziyaret ettik ve bunların 124'ü şiddete, insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ifade ediyor. Bu da neredeyse (gözaltına alınanların) yüzde 80'dir. Bu çok rahatsız edici bir sayı." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tiflis'te devam eden protestolarda 2 Aralık'a kadar geçen süreçte 113 polisin yaralandığı belirtilmişti.

Bu arada, Tiflis'te devam eden protestolarda birkaç gazeteci de yaralandı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

Hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uyguladı.

Kaynak: AA

Gürcistan, Tiflis, Polis, Son Dakika

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