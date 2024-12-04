Tiflis'teki Gösterilere Polis Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tiflis'teki Gösterilere Polis Müdahale Etti

Gürcistan'da AB müzakerelerinin askıya alınmasına karşı devam eden protestolara polis müdahale etti.

04.12.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden gösterilere, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ediyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararını günlerdir protesto eden binlerce kişi, yeniden başkent Tiflis'teki parlamento binasının önünde toplandı.

Eylemlerin 6. gününde Kobakhidze'nin kararına tepkili binlerce protestocu, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericilerin, parlamento binasının güvenliğini sağlayan polis özel kuvvetlerine piroteknik ile taş ve farklı eşyaları atması üzerine, polis önce tazyikli su ile müdahale etmeye başladı.

Ellerinde Gürcistan ile AB bayraklarını taşıyan eylemciler, binanın önünden çekilerek Şota Rustaveli Caddesi'nde tekrar barikatlar kurdu.

Göstericiler polis ekiplerine piroteknik ve farklı eşyaları atmaya devam ederken, polis de göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Birkaç eylemcinin gözaltına alındığı alanda bir gazeteci yaralandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, hükümeti, barışçıl göstericilere, şiddet kullanarak müdahale etmekle suçladı.

Gösterilerin ilk 5 gününde 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı

Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Tiflis'teki protestolarda gözaltına alınanlar ve yaralanan polisler hakkında bilgi vermişti.

Gösterilere katılan bazı eylemcilerin polise yönelik şiddet uyguladığını kaydeden Darakhvelidze, olaylarda 3 Aralık gününe kadar 143 polisin yaralandığını aktararak, toplam 298 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise muhalefeti ve onları destekleyenleri bir kez daha ülkede istikrarsızlık yaratmakla suçladı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulamıştı.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Gürcistan'da düzenlenen gösterilerde, polisin göz yaşartıcı gazla defalarca müdahale etmesi üzerine, yetkililere "barışçıl toplanma haklarına saygı gösterme" çağrısında bulunmuştu.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Gürcistan, Politika, Hükümet, Tiflis, Güncel, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiflis'teki Gösterilere Polis Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:16 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:23 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
09:47 Masterchef’te korku dolu anlar Beyza bir anda yere yığılıp kaldı Masterchef'te korku dolu anlar! Beyza bir anda yere yığılıp kaldı
09:41 Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor
09:33 Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 03:32:38. #1.11#
SON DAKİKA: Tiflis'teki Gösterilere Polis Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.