Tiflis'teki Gösterilere Polis Müdahale Etti

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden gösterilere, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ediyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararını günlerdir protesto eden binlerce kişi, yeniden başkent Tiflis'teki parlamento binasının önünde toplandı.

Eylemlerin 6. gününde Kobakhidze'nin kararına tepkili binlerce protestocu, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericilerin, parlamento binasının güvenliğini sağlayan polis özel kuvvetlerine piroteknik ile taş ve farklı eşyaları atması üzerine, polis önce tazyikli su ile müdahale etmeye başladı.

Ellerinde Gürcistan ile AB bayraklarını taşıyan eylemciler, binanın önünden çekilerek Şota Rustaveli Caddesi'nde tekrar barikatlar kurdu.

Göstericiler polis ekiplerine piroteknik ve farklı eşyaları atmaya devam ederken, polis de göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Birkaç eylemcinin gözaltına alındığı alanda bir gazeteci yaralandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, hükümeti, barışçıl göstericilere, şiddet kullanarak müdahale etmekle suçladı.

Gösterilerin ilk 5 gününde 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı

Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Tiflis'teki protestolarda gözaltına alınanlar ve yaralanan polisler hakkında bilgi vermişti.

Gösterilere katılan bazı eylemcilerin polise yönelik şiddet uyguladığını kaydeden Darakhvelidze, olaylarda 3 Aralık gününe kadar 143 polisin yaralandığını aktararak, toplam 298 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise muhalefeti ve onları destekleyenleri bir kez daha ülkede istikrarsızlık yaratmakla suçladı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulamıştı.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Gürcistan'da düzenlenen gösterilerde, polisin göz yaşartıcı gazla defalarca müdahale etmesi üzerine, yetkililere "barışçıl toplanma haklarına saygı gösterme" çağrısında bulunmuştu.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.