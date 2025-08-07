TİGEM'den 51 Tay Satışı

TİGEM e-satış ile 51 tayın satışından 27 milyon 750 bin lira gelir elde etti.
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 59 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.
E-satış ile yapılan ihalede "Ergüneş" adlı erkek tay Şemsettin Toydemir tarafından 2 milyon 650 bin liraya alındı.
Bu tayı, 2 milyon 250 bin lira bedelle "Keremnur" isimli erkek tay ve 2 milyon 50 bin lirayla da "Dev Yürek" adlı erkek tay takip etti.
Satışı gerçekleştirilen 51 tayda 27 milyon 750 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.
