TİHEK Başkanı Altun'un Oğlu Evlendi

14.09.2025 22:40
Fahrettin Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun ile Rumeysa Reis nikahlandı, önemli isimler katıldı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun, Rumeysa Reis ile evlendi.

Beykoz'daki Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen nikah töreninde, İlknur Çakmak ve Engin Reis'in kızı Rumeysa Reis ile TİHEK Başkanı Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun hayatlarını birleştirdi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

TİHEK Başkanı Fahrettin Altun ve eşi, davetlileri karşılayarak tebrikleri kabul etti.

Kur'an tilavetiyle başlayan törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Çiftin nikahını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıyarken, nikah şahitliklerini ise davete katılan protokol üyeleri yaptı.

Nikahın ardından çifte mutluluklar dileyen Hulusi Akar, "Allah bir erkek bir de kadın yaratmış. Dolayısıyla bunların birleşmesinden de evlilikler ve aile oluyor. Dolayısıyla aile bizim toplumumuzun olmazsa olmazı. Bu zaman içerisinde maalesef içeriden dışarıdan yapılan bir takım neşriyatla erozyona uğratılıyor. Buna müsaade etmemek lazım. Bu güzel toplumun bunun farkında olduğuna eminim." diyerek, evlilik cüzdanını çifte takdim etti.

Nikah merasiminin ardından Mustafa Bilge Altun ve Rumeysa Reis çifti ile aileleri tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

