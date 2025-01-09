TİHEK Başkanı Kılıç\'tan AA\'nın \'Yılın Kareleri\' Oylaması

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Kılıç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Utanç" fotoğrafını oylayan Kılıç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu", "Haber" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" karelerine oy verdi.

Kılıç, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci", "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını oyladı.

TİHEK Başkanı Kılıç, AA'nın 2024'e damgasını vuran fotoğrafları kamuoyuyla paylaşmasının oldukça anlamlı olduğunu dile getirdi. AA'nın fotoğraflarını "tarihe iz bırakacak nitelikte" diye niteleyen Kılıç, kareleri çok beğendiğini söyledi.